Temer se reúne com governadores em Brasília

00:00 · 14.06.2017 / atualizado às 00:35

Brasília. O governador do Ceará, Camilo Santana, participou, na noite de ontem (13), de uma reunião com o presidente da República, Michel Temer, e outros governadores para debater o novo alívio fiscal aos Estados.

Segundo o governador cearense, o encontro foi importante para pressionar o governo com relação as renegociação de dívidas. "Os Estados do Nordeste representam 6% da dívida pública e não fomos beneficiados com a renegociação, o que estamos cobrando é que se cumpra o que a lei prevê em relação a renegociação com o BNDES".

Camilo reforçou a dificuldade que tem encontrado na liberação dos financiamentos por parte do Ministério da Fazenda. "O Ceará é um dos Estados com melhores condições para adquirir financiamento, muitos já foram aprovados, mas não são liberados", explicou o governador.

O Senado Federal ainda precisa editar uma resolução para abrir uma exceção nas normas da Casa sobre limites fiscais para renegociação de dívidas. Só assim que os Estados poderão finalmente renegociar débitos de R$ 50,46 bilhões com o BNDES, conforme as condições já firmadas: alongamento do prazo em 20 anos e carência de quatro anos.