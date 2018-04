Temer responde com indignação às denúncias

00:00 · 28.04.2018

Brasília. O presidente da República, Michel Temer (MDB-SP), fez na sexta-feira (27) um pronunciamento de aproximadamente 10 minutos em que afirmou que os "ataques" feitos recentemente a ele e à sua família são de natureza "moral" e não ficarão "sem resposta".

"Sei me defender, especialmente defender minha família e meus filhos", destacou. Temer disse que sofre uma "perseguição criminosa disfarçada de investigação" e que, se pensam que vão derrubá-lo, "não vão conseguir".

"Mas eu falo dessa maneira, um pouco mais enfática, que nem sempre é do meu estilo, porque o ataque não é de natureza institucional. Fosse, e eu compreenderia. O ataque é de natureza moral, de pessoas que eu não sei se têm moral para fazê-lo", ressaltou.

Temer disse que trabalha há quase 60 anos e sempre teve rendimentos devidamente declarados no Imposto de Renda.

"Não tenho casa de praia, não tenho casa de campo, não tenho apartamento em Miami, não tenho vencimentos e salários a não ser aqueles dentro da lei", ressaltou. "Qualquer contador, qualquer pessoa de bem, qualquer professor de matemática consegue concluir que ao longo do tempo eu obtive recursos suficientes para comprar os imóveis que comprei e reformar os imóveis que reformei".

O pronunciamento de Temer ocorreu após publicação, na sexta-feira, de reportagem no jornal "Folha de S.Paulo".

Apuração preliminar da Polícia Federal vê indícios de que o presidente teria usado dinheiro de propina para reformar imóveis da família e teria ocultado bens em nome de terceiros. O presidente se queixou que desde o início das investigações não foi procurado para apresentar os documentos que provam a posse legal dos imóveis.

Temer disse ainda que vai pedir ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que apure internamente como se dão os vazamentos sobre os detalhes do inquérito, como o que ocorreu à imprensa.

Temer ressaltou que sempre que sua defesa pede acesso ao inquérito, o acesso é negado sob o argumento de que as diligências estão sendo feitas e que as investigações ocorrem em sigilo.

"Vou sugerir ao ministro Jungmann que apure internamente como se dão esses vazamentos irresponsáveis, porque, mais uma vez eu digo, não é a imprensa que vai lá, de forma digamos escondida, para examinar os autos. Os dados são fornecidos", acrescentou o presidente. De acordo com Temer, ataques não surtirão efeitos, porque a imagem externa do Brasil é positiva e conta com a admiração de líderes estrangeiros.

Pouco antes da reunião com o presidente do Chile, Sebastián Piñeira, Temer afirmou que a admiração em torno do Brasil envolve os avanços na economia, como a queda de juros.

Investigação

Depois de Temer informar que solicitaria que o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, investigasse possíveis vazamentos em torno do inquérito dos portos, o ministro confirmou que acatou a ordem.

"Determinei ao Diretor Geral da Polícia Federal a imediata apuração do possível vazamento ocorrido no curso do inquérito policial que apura fatos relacionados à edição do Decreto nº 9.048, de 10 maio de 2017, que regula a exploração de portos organizados e de instalações portuárias", informou nota de Jungmann, que comanda a pasta a qual a PF é subordinada.

Depoimento

O advogado Fernando Castelo Branco disse, na sexta, que Maristela Temer está disposta a prestar "todos os esclarecimentos" à PF. Ela deverá depor no dia 2, no âmbito do inquérito que investiga Temer e suas relações com o coronel Lima, que chegou a ser preso, em março, na Operação Skala. A PF intimou a filha de Temer a depor. "Maristela vive uma situação angustiante", disse Castelo Branco. "Ela não se opõe a depor, de forma alguma, por isso nesse momento em que a autoridade policial manifestou interesse de ouvi-la é um alívio para ela".