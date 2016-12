Temer fará balanço de governo em rádio e TV

00:00 · 24.12.2016

São Paulo. O presidente da República, Michel Temer faz neste sábado (24), véspera do Natal, um pronunciamento em cadeia pela rede nacional de rádio e televisão. A mensagem foi gravada esta semana e a veiculação foi prevista para as 20h30 (horário de Brasília, 19h30 horário de Fortaleza), segundo a assessoria da Presidência.

O conteúdo exato do pronunciamento não foi divulgado pelo Palácio do Planalto, mas o presidente deverá apresentar planos gerais para o ano de 2017 e abordar as medidas que o governo está adotando para tentar resolver a crise econômica.

O objetivo do Planalto é evitar focar no baixo desempenho da economia e na queda dos indicadores econômicos e tentar transmitir uma mensagem de otimismo. Esta é a segunda vez que Temer aparece em cadeia nacional. A primeira vez foi em 31 de agosto, dia do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Na quinta-feira (22), Temer embarcou para São Paulo, onde passará o Natal com a família em sua residência particular. Temer viajou para a capital paulista, após o anúncio de mudanças na legislação trabalhista. Temer deverá ficar em São Paulo até segunda-feira (26).