Temer elogia decisão de Cármen Lúcia

Em outras ocasiões, o presidente tinha afirmado que decisão poderia atrapalhar ações do governo ( Foto: PR )

Brasília. O presidente Michel Temer afirmou ontem que a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, agiu corretamente ao homologar as 77 delações de executivos e ex-funcionários da Odebrecht. A homologação torna válidos juridicamente como provas mais de 800 depoimentos prestados ao Ministério Público Federal (MPF) durante as investigações da Operação Lava-Jato.

"Eu acho que a ministra, presidente Cármen Lúcia, até tinha pré-anunciado que, muito possivelmente entre hoje (ontem) e amanhã (hoje), faria homologação. Acho que ela fez o que deveria fazer e nesse sentido fez corretamente", afirmou Temer.

Em outras ocasiões, o presidente da República tinha afirmado que a homologação das delações, antes da escolha do novo ministro do STF, poderia atrapalhar as ações do governo e a economia do País.

Em Serra Talhada, o presidente Temer disse que não pode "dar palpite" sobre a decisão da presidente do STF. "Ela manteve o sigilo e essa é uma decisão do Judiciário, eu não posso dar palpite em delação", afirmou.

Questionado se não temia vazamentos seletivos e de que forma eles poderiam prejudicar o seu governo, Temer disse "eu não sei". "De vez em quando sai um ou outro, mas eu confesso que estando lá no Supremo eu duvido que haja vazamento".

Sinal

O criminalista Theo Dias, que coordena a maior delação premiada da Lava-Jato, disse que a decisão da homologação representa um sinal importante. "A decisão do Supremo Tribunal Federal constitui importante marco de um longo e complexo processo de negociação", afirmou.

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia, disse que a homologação da delação é um "ato de justiça" que mostra à sociedade brasileira que o julgamento do esquema de corrupção investigado na Lava-Jato "não será interrompido".