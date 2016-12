Temer diz 'aproveitar impopularidade'

00:00 · 23.12.2016

Citado por três delatores da empreiteira Odebrecht, o presidente disse que não se insurgiu contra a Lava-Jato, mas criticou haver "uma delação por semana" ( Foto: PR )

Brasília. O presidente Michel Temer disse ontem que está aproveitando a impopularidade de seu governo para tomar medidas consideradas impopulares, mas que, na sua avaliação são "necessárias ao país", como as reformas Trabalhista e da Previdência. "Um governo com popularidade extraordinária não poderia tomar medidas impopulares", afirmou o presidente durante café da manhã com jornalistas no Palácio da Alvorada. "Estou aproveitando a suposta impopularidade para tomar medidas impopulares", completou.

De acordo com a última pesquisa Datafolha, a popularidade de Temer despencou desde julho, acompanhada da queda de confiança na economia a níveis pré-impeachment de Dilma Rousseff. Segundo o levantamento, 51% dos brasileiros consideram a gestão do peemedebista ruim ou péssima, ante 31%, em julho. Além disso, 63% dos entrevistados querem a renúncia do presidente para a realização de eleições diretas.

Temer disse que não tem pensado em renunciar e que, caso o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decida por cassar a chapa Dilma-Temer por suposto abuso poder político e econômico nas eleições de 2014, ele pretende recorrer da decisão com "recursos e mais recursos".

Após o café da manhã, porém, o presidente disse que não abria mão da popularidade, mas que os índices não o incomodavam para governar. Ao lado de Temer estavam os ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento).

Não pensa

O presidente Michel Temer afirmou ainda que não cogita renunciar ao cargo. "Não tenho pensado nisso", disse, durante o café da manhã com jornalistas. O presidente, porém, ressaltou que será "obediente" à decisão final do Judiciário seja ela qual for.

No primeiro semestre do ano que vem o TSE deve julgar uma ação protocolada pelo PSDB, hoje na base de Temer, pedindo a cassação da chapa PT-PMDB por suposto abuso de poder político e econômico nas eleições presidenciais de 2014.

Citado por pelo menos três delatores da Odebrecht por supostas práticas ilegais, Temer afirmou que não se "insurgiu" contra a Operação Lava-Jato, mas que não se pode "soltar uma delação por semana".

"Pedi que se acelere o processo", ressaltou o peemedebista.

O presidente admitiu que vazamentos do conteúdo das delações da empreiteira "criam um clima de instabilidade no país" ao atingir o coração de seu governo, com citações a seu nome e ao de dois de seus principais auxiliares, os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Parcerias e Investimentos).

Mesmo assim, Temer garantiu que não vai afastar Padilha do cargo. "Não tirarei o chefe da Casa Civil. Ele continua firme e forte à frente da Casa Civil. Não haverá mudança nenhuma", afirmou o presidente.

O peemedebista, porém, deixou em aberto a possibilidade de fazer uma reforma ministerial no ano que vem para agradar a aliados insatisfeitos com pouca participação no governo.

"Não sei o que vai acontecer lá na frente mas não há intenção, nesse momento, de fazer qualquer alteração ministerial", completou Temer.

Irônico

O presidente utilizou-se de ironia para afirmar que nunca caiu de uma "pinguela", expressão utilizada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) para classificar o governo do peemedebista.

Durante o café da manhã no Palácio da Alvorada, Temer relembrou, em um de seus poucos momentos de descontração, um período de sua infância no qual brincava com amigos em um riacho, justamente atravessando uma pinguela, uma espécie de ponte frágil e improvisada. "E sabe que nunca caí?", disse o presidente, aos risos.

"Quando ouvi essa expressão pinguela, essa expressão delicada, pinguela, em que há muitas amarguras e paixões por trás, a primeira coisa que lembrei foi da minha infância. Se é ponte ou pinguela, não importa. O que importa é atravessar", completou Temer.

No final de novembro, FHC comparou o governo do peemedebista a uma "pinguela" e afirmou que se esforça para contribuir de alguma forma para que Temer consiga chegar até o fim de seu mandato, em 2018.

À época, Temer confidenciou a aliados ter ficado bastante incomodado com as declarações do tucano. O presidente tem feito esforços constantes para manter o PSDB aliado ao governo, inclusive cedendo mais espaço ao partido no núcleo do Planalto.

O deputado Antonio Imbassay (PSDB-BA), por exemplo, é apontado como o nomeado dochefe da Secretaria de Governo no início do ano que vem.

"Temos tido um apoio extraordinário do PSDB", disse Temer.

Interino

Em uma espécie de balanço de seus sete meses de governo, quatro deles como interino, Temer afirmou que reconhece "muitos erros", mas não tem "compromisso" com eles.

"Não tenho compromisso com erros. E não me incomoda ler 'Temer recua' ", declarou, incisivo, o presidente.

Nos últimos meses, a administração do peemedebista foi marcada por recuos, como a data para o envio da reforma da Previdência ao Congresso Nacional, que foi alterada diversas vezes desde setembro, e, o mais recente, a desistência por parte do governo de enviar a reforma trabalhista por medida provisória ao Legislativo.

Temer afirmou que, sobre o assunto, "há o requisito de relevância", mas não o de "urgência" e, portanto, iria discutir o tema no Congresso.