Temer aguardará STF antes de indicar novo ministro

00:00 · 21.01.2017 / atualizado às 00:05

Alexandre de Moraes já teve o nome ventilado para o Supremo pelo atual presidente do País, em 2014 ( Foto: AGB )

Brasília. O presidente Michel Temer ainda não iniciou as conversas com auxiliares e conselheiros sobre o nome que vai indicar para o Supremo Tribunal Federal (STF) como substituto de Teori Zavascki, que morreu na quinta-feira (19). De acordo com assessores presidenciais, a intenção do presidente é indicar o novo quadro "o mais rápido possível", mas apenas depois que a ministra Cármen Lúcia decida a respeito do processo interno que será adotado para escolher o novo relator das ações da Operação Lava Jato na Corte.

LEIA MAIS

.Investigação sobre tragédia com Teori avança

.Sepultamento será neste sábado no RS

.Rumos da Lava-Jato são questionados

Na sexta-feira, Temer se reuniu com a ex-presidente do STF, Ellen Gracie, com a Advogada-Geral da União, Grace Mendonça, e com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, mas a informação é de que eles não discutiram a indicação do substituto, que para assumir deverá passar por sabatina na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) do Senado e ter o nome aprovado pelo plenário da Casa.

Nomes

O ministro do STF Marco Aurélio Mello sugeriu o nome de Alexandre de Moraes, para ocupar o posto de ministro do STF, em substituição a Teori Zavascki.

Sobre a hipotética escolha do juiz Sérgio Moro, o ministro disse que o risco ocorreria, "porque ele (Moro) domina o processo que está em curso no Paraná, os diversos processos. E, no Supremo, estaria impedido de julgar, no grau recursal ou habeas corpus, esses processos, em que já havia atuado".

Parlamentares da oposição rejeitaram o nome do ministro da Justiça . "Não tem a menor condição. Apesar de muito estudo é uma pessoa em descompasso com a democracia", afirmou o líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zarattini (SP). O líder do PCdoB, Daniel Almeida (BA), também rechaçou a especulação em torno do nome do ministro da Justiça. "Até aqui, ele (Moraes) se revelou um trapalhão, um incompetente. A indicação seria um desastre", avaliou.

O presidente nacional do PR, o ex-ministro Antonio Carlos Rodrigues (SP), defendeu que Temer indique Alexandre de Moraes. Nos bastidores, políticos do PSDB também já defendem o nome de Moraes. Temer chegou a sugerir o nome de Moraes para o STF na vaga aberta após a aposentadoria do ex-ministro da Corte Joaquim Barbosa.

A bancada do Paraná na Câmara está articulando o apoio à indicação do juiz federal Sérgio Moro. Mesmo com os impeditivos legais, o líder da bancada paranaense, deputado Toninho Wandscheer (PROS-PR), afirmou que fará a coleta de assinaturas dos 30 deputados da bancada em apoio a Moro.

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia, afirmou que é "imperativo" que o Supremo redistribua imediatamente os processos da operação.