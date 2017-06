Tasso deve presidir sigla em definitivo

00:00 · 13.06.2017

Senador cearense assumiu o comando interino do PSDB, após o afastamento de Aécio Neves ( Foto: PSDB )

Brasília. O senador cearense Tasso Jereissati, atual presidente interino da sigla, deve ser eleito presidente definitivo.

Leia mais:

.PSDB decide manter apoio a governo federal

A decisão foi tomada na reunião da executiva tucana, praticamente de forma unânime, e anunciada à imprensa pelo senador paulista José Serra.

O deputado federal Raimundo Gomes de Matos (CE) confirmou que o partido vai antecipar a convenção, que elege o novo presidente partidário, para setembro deste ano.

"Tasso conduziu bem a reunião e decidimos defender a candidatura oficial do senador para conduzir o partido, por isso vamos antecipar a eleição prevista para maio do ano que vem, já para o segundo semestre".

O parlamentar defendeu a estabilidade do País e apoiou a manutenção do partido na base governista. "O que temos até o momento são apenas áudios que podem ter sofrido adulterações. Se surgirem fatos novos, faremos outra reunião para avaliar a permanência". Ele acrescentou que "a crise é grave, mas ponderamos em dar o apoio ao governo". O presidente do partido no Ceará, ex-senador Luiz Pontes, também defendeu a candidatura oficial de Tasso para a presidência do PSDB. "O Tasso com sua experiência é o melhor nome para dar uma reestruturação no partido", disse. Pontes avaliou como positiva a reunião e garantiu que não há divisão no partido, entre os mais novos e antigos do partido. O presidente interino do PSDB, por sua vez, informou que novas reuniões serão feitas para definir a antecipação da eleição da Executiva e que ainda não há previsão.

Colaborou Carolina Curvello