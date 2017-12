Tacla Duran é alvo de nova acusação

00:00 · 16.12.2017

Morando na Espanha, ele havia prestado depoimento em novembro, por videoconferência ( Foto: Folhapress )

Curitiba. A força-tarefa Lava-Jato do Ministério Público Federal no Paraná apresentou, na sexta-feira (15), denúncia contra o ex-gerente da Petrobras Simão Tuma, o operador financeiro Rodrigo Tacla Duran e cinco executivos das empreiteiras Odebrecht e Mendes Júnior.

Na acusação, são relatados crimes de corrupção e lavagem de dinheiro supostamente praticados por eles entre 2011 e 2014 no âmbito de contrato firmado pelo consórcio Pipe Rack, composto pelas empresas Odebrecht, Mendes Júnior e UTC Engenharia, com a Petrobras.

“Em contrapartida às propinas prometidas e pagas pelos executivos denunciados, houve uma forte atuação do ex-gerente da Petrobras Simão Tuma no intuito de viabilizar a contratação pela Petrobras do consórcio Pipe Rack para execução de obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - Comperj”, sustenta a Procuradoria.

“Além de ter repassado informações sigilosas aos agentes corruptores durante a fase licitatória, Tuma atuou de forma decisiva para que a Petrobras dispensasse nova licitação e efetuasse a contratação direta do consórcio Pipe Rack no montante inicial de R$ 1.869.624.800,00. O valor das propinas foi ajustado em 1% do valor do contrato, isto é, cerca de R$ 18 milhões”.

Ao longo das investigações, de acordo com informações da Procuradoria, “foi comprovado que, entre as empresas integrantes do consórcio, houve um rateio de responsabilidades relativo ao pagamento de vantagens indevidas aos funcionários públicos que ocupavam altos cargos”.

Os principais executivos das empreiteiras Odebrecht e UTC ficaram responsáveis pelos pagamentos aos funcionários e a Mendes Junior responsabilizou-se pelo pagamento de vantagens indevidas para Tuma, destaca a força-tarefa da Lava Jato.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Tacla Duran até o fechamento da edição.