STF e TJs discutem situação prisional

00:00 · 12.01.2017

A presidente do CNJ, Cármen Lúcia, vem buscando estratégias de atuação no sistema penitenciário ( Foto: ABR )

Brasília. Presidentes dos Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal terão uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Cármen Lúcia, para tratar da crise do sistema penitenciário nos estados.

O encontro está marcado para manhã de hoje, no gabinete da presidente, que na semana passada teve um encontro com os presidentes de TJs da região Norte e do Maranhão. Cármen Lúcia vem buscando criar estratégias de atuação do CNJ no sistema penitenciário e, entre outras iniciativas, avalia maneiras de garantir a realização das audiências de custódia - nas quais um preso deve ser levado a um juiz de execução penal até 24h após a prisão.

Mutirões carcerários

Ainda não está claro sobre se a ministra vai defender a realização de mutirões carcerários - uma espécie de força-tarefa que visita presídios para verificar se a execução das penas está sendo feita de maneira regular, para analisar casos em que poderia haver progressão de pena ou mesmo a liberdade de presidiários. Uma das propostas é a realização do censo penitenciário nacional e do cadastro nacional de presidiários. O CNJ também deve montar um grupo de trabalho para monitoramento e fiscalização do sistema penitenciário do Amazonas, local da maior parte das quase 100 mortes registradas em presídios brasileiros no início de 2017.

Inconstitucionalidade de MP

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), do Ministério Público Federal (MPF), quer que seja considerada inconstitucional a Medida Provisória 755 baixada pelo presidente Michel Temer, que alterou a destinação e uso de verbas do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). A representação foi enviada para o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que deve ser chamado a se manifestar no pedido com o mesmo teor elaborado pelo PSOL que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

O PSOL entrou com um aditamento à arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, de autoria do próprio partido, segundo o qual a MP descumpre decisão do próprio STF, que em 2015 declarou o "estado de coisas inconstitucional" do sistema carcerário e determinou o descontingenciamento de verbas. Ontem, uma comitiva do partido, depois de reunião com a presidente da corte, ministra Carmen Lúcia, disse haver a expectativa de que haja uma decisão antes do fim do recesso.