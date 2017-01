SP tem 3 mortes por febre amarela

00:00 · 24.01.2017

Secretaria de Saúde paulista informou que, no último semestre de 2016, recebeu 1,7 milhão de doses da vacina do Ministério da Saúde ( Foto: Agência Brasil )

São Paulo. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou ontem, três mortes por febre amarela silvestre, duas delas de vítimas que contraíram o vírus em território paulista (casos autóctones) e uma de um paciente que havia viajado para Minas Gerais, onde ocorre surto da doença.

As duas mortes autóctones ocorreram nos municípios de Américo Brasiliense e Batatais, ambos no interior do Estado.

São os primeiros casos de transmissão local da doença no ano. Em 2016, duas mortes por febre amarela silvestre foram registradas em São Paulo: uma em abril, na cidade de Bady Bassit, e outra em dezembro, em Ribeirão Preto. O outro óbito confirmado foi notificado em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, de um morador com histórico de viagem recente para Minas. Além das três mortes confirmadas, a secretaria investiga outros 10 casos suspeitos da doença, dos quais três resultaram na morte das vítimas. Todos eles viajaram para Minas, segundo a secretaria.

A pasta informou ainda que, no último semestre de 2016, recebeu 1,7 milhão de doses da vacina do Ministério da Saúde e outras 400 mil doses neste ano.

Campanha

Secretarias de saúde e órgãos da vigilância sanitária de cidades da região norte do Estado de São Paulo, onde há risco iminente de transmissão da febre amarela, estão em campanha para proteger os macacos.

As populações rurais de ao menos trinta municípios no entorno de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto estão sendo alertadas para informar sobre a existência desses primatas, caso sejam avistados, e denunciar eventual caça. A Polícia Ambiental intensificou a vigilância em matas da região. "Estamos pedindo que não matem os macacos, pois são as nossas sentinelas. Se achamos um animal morto, é um indicador de que o vírus está na área", disse a diretora de Saúde, Eliana Marsili. Além de São Paulo, Minas Gerais já teria 32 mortes e há casos suspeitos da doença também no Espírito Santo.