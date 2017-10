Serra aposta em mudança de sistema já para 2022

00:00 · 10.10.2017

São Paulo. "Estou convencido de que o presidencialismo brasileiro precisa ser mudado. É ineficiente", afirmou o senador José Serra (PSDB), durante encontro, realizado no Instituto de Direito Público (IDP) de São Paulo, sobre a Reforma Política.

<Mendes: STF deve evitar populismo

Serra vê boas chances para a aprovação do parlamentarismo pelo Congresso nos próximos anos. "Eu trabalho com a ideia de que possamos implantá-lo a partir de 2022. Minha ideia é que cheguemos com uma proposta que possa ser implantada a partir de 2022".

Presente no debate, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, declarou que inicialmente está discutindo sua defesa de mudança de regime político no Brasil para o semipresidencialismo de forma acadêmica. "Estamos tentando fazer um desenho de uma proposta e em algum momento esta proposta será submetida ao Congresso como emenda constitucional", afirmou Gilmar.

Já o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), presidente em exercício do Senado, disse, no evento, que houve avanço na Reforma Política aprovada na semana passada na casa, mas também um retrocesso com a criação de um fundo para financiamento de campanhas com recursos públicos, além da permissão de eventos para arrecadar dinheiro, que abrem espaço para o uso de Caixa 2 e para a lavagem de dinheiro. Para ele, existe carência de gastos do governo em vários segmentos.