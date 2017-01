Sepultamento será neste sábado no RS

00:00 · 21.01.2017 / atualizado às 00:05

Cármen Lúcia recebeu a notícia da morte de Teori em Belo Horizonte e retornou no início da noite de quinta a Brasília para acompanhar o caso ( Foto: Agência Brasil )

Brasília. O Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4) informou na sexta-feira (20), que o velório do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), será aberto às 11h deste sábado (21), no plenário da Corte, em Porto Alegre.

A pedido de família, o velório será no local onde o ministro iniciou sua carreira na magistratura e não no Salão Branco da Corte. Segundo o TRF4, o enterro será também no sábado, a partir das 18h, no cemitério Jardim da Paz, na capital do Rio Grande do Sul.

O arcebispo metropolitano de Porto Alegre, d. Jaime Spengler, aceitou um convite da família do ministro para realizar uma missa de corpo presente nas cerimônias fúnebres.

As primeiras horas do velório serão reservadas para a família de Teori, conforme o desejo expressado ao Tribunal. Só depois público, amigos e autoridades poderão prestar condolências ao ministro. A presidente do STF, Cármen Lúcia e a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz, já confirmaram presença.

Cármen Lúcia recebeu a notícia da morte de Teori em Belo Horizonte e retornou no início da noite de quinta a Brasília para acompanhar o caso.

Colegas

Dos dez ministros do Supremo, cinco irão ao enterro de Teori Zavascki. Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que compunham a 2.ª Turma do STF com Teori, além de Edson Fachin, também prestarão a última homenagem.

Não irão ao enterro os ministros Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello. Ministros do STJ também devem comparecer ao velório.

Planalto

O presidente Michel Temer irá para o velório do ministro Teori Zavascki, em Porto Alegre. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o acompanhará.