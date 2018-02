Senado conclui aprovação de decreto

00:00 · 21.02.2018 / atualizado às 00:32

Brasília. O Senado Federal aprovou ontem o decreto de intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro por 55 votos a 13, com uma abstenção.

Além de aprovar o decreto, a pedido do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), o Senado vai avaliar ao longo de 2018 as ações do Executivo na segurança pública e seus impactos econômicos e orçamentários, por meio da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). O requerimento foi aprovado também ontem.

> Mandados serão analisados 'caso a caso', diz Planalto

Segundo o parlamentar tucano, a violência tem impactos diretos na economia de estados e municípios, como a diminuição da capacidade de investimento e o afastamento dos investidores.

"Apesar do tema estar mais perto da CCJ, o problema é de tal amplitude que a CAE pode e deve contribuir com soluções", explicou o senador.

A intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro foi criticada, no entanto, pelo senador José Pimentel (PT-CE). "Precisamos ajudar toda a sociedade brasileira a resolver a grave crise da segurança pública. Mas não será através de ato pirotécnico que vamos dar conta", disse.

"Para resolver essa situação, precisamos investir, formar melhor nossas polícias, seja militar ou civil", acrescentou.