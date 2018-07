00:00 · 11.07.2018

Brasília. O plenário do Senado aprovou, ontem, em votação simbólica, um projeto de lei com regras para o tratamento e a proteção de dados pessoais no País.

O texto vai à sanção presidencial. O projeto cria um marco legal para a proteção de dados pessoais sensíveis na internet.

A proposta estabelece uma série de regras para o setor público e empresas privadas recolherem e processarem dados pessoais no Brasil e prevê multa para quem descumpri-las de até 4% do faturamento da empresa.