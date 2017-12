Segóvia diz que ampliará Lava-Jato

00:00 · 22.12.2017

Brasília/Curitiba. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia, prometeu ao juiz Sérgio Moro, em reunião realizada ontem, que vai ampliar a equipe da Operação Lava-Jato em Curitiba. Moro afirmou que elogiou o trabalho feito até agora pela Polícia Federal na Lava-Jato e informou a Segóvia que ainda há investigações importantes a serem finalizadas.

"Conversamos cordialmente, Segóvia falou que sua intenção é fortalecer o combate à corrupção e prometeu fortalecer e ampliar a equipe", disse Moro.

Depois do encontro com o juiz, Segóvia afirmou que Moro liberou recentemente o sistema de contabilidade paralela da Odebrecht, o Drousys, para investigações e que há 33 inquéritos parados no STF, de investigados com foro privilegiado, que deverão ser retomados com o acesso aos dados de pagamento de propina da empreiteira.

"O maior número de peritos será levado para o Paraná", disse Segóvia. Segundo ele, a Operação Lava-Jato no Paraná ganhará mais apoio, com aumento no número de investigadores, delegados e peritos. Disse ainda que já houve uma conversa dentro da própria PF do Paraná e o novo superintendente regional, delegado Maurício Leite Valeixo, que assumiu o cargo ontem, deverá apresentar, junto com sua equipe, números de delegados, peritos e investigadores necessários. A equipe da Polícia Federal do Paraná passará de 32 para 50 pessoas no início de 2018.

Valeixo foi descrito por seu antecessor, delegado Rosalvo Ferreira Franco, como "um amigo" e "um profissional extremamente capacitado".

Rosalvo ficou 4 anos e 8 meses à frente da PF no Paraná. Acompanhou a Lava-Jato desde seu início, em março de 2014.

"A Lava Jato vai continuar porque (Valeixo) é um profissional extremamente capacitado que está assumindo aqui. Alto gabarito", afirmou o delegado.

Rosalvo falou sobre quando entrou na Polícia Federal, se imaginava que comandaria uma Superintendência. "Jamais. Eu entrei como agente há 32 anos, fui 13 anos agente. Jamais pensei nunca nem pensei em chegar a ser Superintendente. Para mim foi uma honra".