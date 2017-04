Santana e Mônica Moura deporão dia 17

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:33

Brasília. O ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o dia 17 deste mês os depoimentos do marqueteiro João Santana e de sua mulher, a empresária Mônica Moura, e de André Santana, funcionário do casal, no âmbito da ação que apura se a chapa de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB) cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014. O marqueteiro fez as campanhas de Dilma à Presidência em 2010 e 2014.

Os depoimentos vão ocorrer às 9h, no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Até agora, já foram ouvidas 52 testemunhas, entre elas dez ex-executivos da Odebrecht. Os depoimentos mostram que as delações premiadas do casal devem revelar detalhes do Caixa 2 em campanhas do Brasil e no exterior realizadas de 2008 a 2014.

A defesa de Dilma pediu na quinta-feira, 6, ao TSE, acesso às delações premiadas de João Santana e Mônica Moura.

Os advogados da petista pedem acesso às delações pelo menos 48 horas antes dos depoimentos dos delatores ao tribunal. Caberá ao ministro Herman Benjamin tomar a decisão.

Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na sexta-feira (7) que está “ansioso” para prestar depoimento ao juiz federal Sergio Moro, responsável pela Lava-Jato em Curitiba, no processo em que o petista responde por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.