Santana e mais cinco condenados

00:00 · 03.02.2017 / atualizado às 00:42

Curitiba. O juiz federal Sérgio Moro condenou ontem o ex-marqueteiro do PT João Santana a oito anos e quatro meses de prisão por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava-Jato. Pelo mesmo crime e com a mesma pena, Moro condenou também a publicitária Mônica Moura, mulher de Santana. Os dois réus foram absolvidos do crime de corrupção.

De acordo com a sentença para Mônica Moura e João Santana, "a lavagem de dinheiro envolveu especial sofisticação, com a constituição de off-shore no exterior, a utilização dela para abertura de pelo menos uma conta secreta no exterior e o recebimento e a ocultação nela do produto da corrupção. Foi ainda celebrado contrato simulado para conferir aparência lícita aos valores recebidos".

Também foram condenados o engenheiro Zwi Skornicki (pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa), o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto (por corrupção passiva), o ex-gerente geral da área internacional da Petrobras Eduardo Musa (corrupção passiva e organização criminosa), o ex-diretor presidente da Sete Brasil João Carlos Ferraz (corrupção passiva e organização criminosa).

A denúncia aponta a transferência de US$ 4,5 milhões a João Santana e Mônica Moura por crimes cometidos diretamente contra a Petrobras. Esse valor correspondia a um montante maior destinado ao PT por participação no esquema instaurado.

Segundo a sentença, Vaccari seria o intermediário no pagamento de propina ao PT.