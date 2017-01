Rumos da Lava-Jato são questionados

00:00 · 21.01.2017 / atualizado às 00:06

Brasília. Consternados com a morte do ministro Teori Zavascki, parlamentares não só lamentaram a perda como questionaram os rumos que serão tomados a partir de agora na condução da Operação Lava-Jato.

Às vésperas da homologação das delações premiadas de executivos da Odebrecht, que deve comprometer ao menos 26 deputados, líderes partidários tinham dúvidas sobre o ritmo que o Supremo Tribunal Federal (STF) conduzirá os processos a partir de agora e quem será o substituto de Teori nas investigações.

Líder do governo na Câmara, o deputado André Moura (PSC-SE), destacou o equilíbrio com que Teori conduzia a relatoria e ressaltou que o ministro tinha um profundo conhecimento das investigações. "É uma boa pergunta: como fica a Lava-Jato?", comentou o deputado.

Deputados próximos ao presidente Michel Temer acreditam que ele fará um "acordo" com a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, para que ela redistribua os processos da Lava-Jato que eram relatados por Teori e, assim, possa escolher "com calma" o substituto do ministro.

Indicação

Partidos de oposição na Câmara defenderam que Cármen Lúcia não espere a formalização do indicado por Temer e faça a redistribuição da relatoria. Alguns deputados torcem para que o decano Celso de Mello assuma os processos de Teori.

O futuro dos três juízes que auxiliavam Teori é incerto na Corte. Os cargos, de confiança, são uma escolha pessoal de cada ministro. Atualmente, cerca de 30 pessoas trabalham no gabinete do ministro.