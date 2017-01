Rogério Rosso suspende campanha à presidência

00:00 · 26.01.2017

Aliado do candidato Jovair Arantes (GO), líder do PTB, o deputado do PSD afirmou que confia no Supremo Tribunal Federal para inviabilizar o rival Maia ( Foto: AGBR )

Brasília. O atual líder da bancada do PSD, Rogério Rosso (DF), anunciou ontem que suspenderá sua candidatura à presidência da Câmara até que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue a viabilidade da reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ). Rosso disse ter convicção de que a Constituição não permite a recondução ao cargo em uma mesma legislatura na Casa.

Falando em manter a estabilidade jurídica do País, Rosso disse que um presidente da Casa sub judice "não é bom para o País" e que o ideal era que houvesse uma oxigenação no comando da Câmara. Ele destacou que não tem nada contra a pessoa de Maia, lembrou que ele não levou o tema à Justiça, mas ressaltou esperar que o STF faça institucionalmente o "controle" da situação até o dia da eleição.

"Minha posição é sobrestar, vou suspender (a candidatura). Não saio e nem continuo fazendo campanha porque confio plenamente que o Supremo Tribunal Federal fará o devido controle constitucional em tempo".

Maia é alvo de outras duas ações no Supremo protocoladas por adversários: uma é de autoria do Solidariedade, partido do "Centrão", e outra do deputado André Figueiredo (PDT-CE), único candidato da oposição à presidência da Câmara.

Aliado do outro candidato na disputa, o líder do PTB, Jovair Arantes (GO), Rosso negou que vá ajudar na campanha do colega de Centrão. "Não vou trabalhar nos bastidores para ninguém. Confio que o Supremo, no tempo correto, vai se manifestar", respondeu. Se o STF mantiver a candidatura de Maia, Rosso disse que desistirá e discutirá com o PSD qual candidato vai apoiar. "Não se trata de um apoiamento apenas pela amizade", justificou.

Isolado pelo PSD, que na terça-feira (24), formalizou o apoio à candidatura de Maia, o deputado negou que se sinta abandonado e evitou comentar a interferência do governo na eleição da Câmara. Rosso destacou que o presidente Michel Temer tem reiterado nas últimas conversas sua distância do processo.

Otimista

Em jantar realizado na terça, na residência oficial do Senado, Rodrigo Maia fez um balanço otimista da disputa. Segundo relatos de pessoas que estavam presentes, o deputado não descartou vencer no primeiro turno.

Na mesa estavam nomes de peso como o presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o presidente do PMDB, Romero Jucá (RR), o líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE) e o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimento (PPI), Moreira Franco.

Temer começou a atuar pessoalmente para conter a divisão na bancada do PMDB na disputa pelos cargos da Mesa Diretora da Câmara. Ele deu início a uma série de conversas com deputados de seu partido para tentar garantir uma candidatura única da bancada ao cargo de 1º vice-presidente da Casa, posto que caberá à legenda. Hoje, o PMDB tem oito pré-candidatos.

Líder do PT na Câmara, o deputado paulista Carlos Zarattini defendeu que um eventual apoio da bancada petista à reeleição de Maia (DEM-RJ) para a presidência da Casa ainda não foi definido, mas considera justificável caso o democrata dê espaço para o PT fazer oposição ao governo de Michel Temer.