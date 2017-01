Rogério Rosso lança candidatura em rede social

00:00 · 10.01.2017

Vestido com uma camiseta da Chapecoense, o deputado pelo Distrito Federal apresentou propostas em vídeo na internet ( Foto: Reprodução do Facebook )

Brasília. Atual líder do PSD na Câmara, Rogério Rosso (DF), lançou, na tarde de ontem, sua candidatura à presidência da Casa com um discurso de aproximação do Legislativo com a sociedade. Em 36 minutos de apresentação ao vivo de suas propostas no Facebook, Rosso defendeu a aprovação da Reforma da Previdência "sem atropelo" ou "açodamento" e disse crer em mudanças no projeto do governo.

"Do jeito que ela chegou não será aprovada, não terá mais de 308 votos necessários (para aprová-la). Ela vai sofrer alterações", previu. A um público que chegou a pouco mais de 830 internautas acompanhando a transmissão, o deputado disse que a Reforma da Previdência tem de comportar não só as demandas do governo como evitar injustiças sociais.

Diferentemente da tradição na Casa, Rosso afirmou que resolveu lançar sua candidatura de forma mais simples, "sem demonstração de força" política, por considerar que a internet é o meio mais democrático de aproximar a sociedade dos parlamentares. Pressionado pela cúpula do PSD a desistir da candidatura em favor da recondução do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Rosso fez questão de dizer que seu nome "representa o PSD".

Vestido com uma camiseta da Chapecoense, Rosso pregou a união e anunciou que a bancada da sigla vai apresentar emendas neste ano para a construção de um museu em memória das vítimas do acidente aéreo na Colômbia. Aos internautas, Rosso disse que se eleito priorizará uma agenda legislativa com temas econômicos e sociais, privilegiando a retomada do protagonismo da Câmara. Com um papel nas mãos, apresentou o slogan de sua candidatura: "Câmara forte, unida e respeitada".

Falando em "reforma de custos", Rosso também defendeu mudanças na legislação trabalhista para flexibilizar a modalidade de contratação e gerar mais empregos. "É a reforma de custos da produtividade brasileira", resumiu.

Pregando redução de despesas na Câmara, Rosso prometeu que se eleito encerrará as sessões plenárias às 21h e argumentou que não é produtivo realizar sessões até tarde da noite. Questionado se Maia deveria ser impedido de presidir a Câmara por ter nascido no Chile, Rosso desconversou e insistiu que a Constituição veda a reeleição de um parlamentar ao mesmo cargo que ocupou e na mesma legislatura.

Críticas

Parlamentares do DEM estão sendo criticados nas redes sociais porque Rodrigo Maia tem buscado apoio de partidos como o PT e o PCdoB para conseguir se reeleger ao cargo em fevereiro.

No Twitter, o líder do DEM na Câmara, deputado Pauderney Avelino (AM), pediu confiança aos eleitores e disse que as alianças para a disputa não significam que o partido vá "governar com a esquerda".

O apoio velado do Palácio do Planalto ao deputado Rodrigo Maia na eleição para a presidência da Câmara abriu uma disputa por cargos que ameaça contaminar a coalizão de partidos instalados na administração Michel Temer. Embora o peemedebista tenha dito que se manterá neutro no processo, deputados relatam que emissários de Maia ofereceram vagas já ocupadas por aliados do governo.