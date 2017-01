Rodrigo Janot recebe 77 delações da Odebrecht

00:00 · 31.01.2017

O procurador-geral da República começou ontem a analisar quais serão os próximos passos da investigação sobre a empreiteira ( Foto: Folhapress )

Brasília. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, começou ontem a analisar quais serão os próximos passos da investigação sobre a empreiteira Odebrecht no Supremo Tribunal Federal (STF) após a homologação das delações de executivos. Janot trabalhará nos pedidos de investigação contra os políticos e empresários que foram citados nos depoimentos de colaboração. Não há prazo para que pedidos de investigação ou arquivamento cheguem na Corte.

LEIA MAIS

.Temer elogia decisão de Cármen Lúcia

No início da tarde, Janot foi ao Supremo e se reuniu com a presidente do STF, Cármen Lúcia. O procurador foi receber pessoalmente as decisões da ministra, que homologou as delações dos 77 envolvidos ligados à Odebrecht. As informações agora poderão ser usadas como provas para aprofundar as investigações .Os pedidos de investigação devem chegar ao Supremo somente após a definição sobre o novo relator da Lava-Jato.

O sigilo das informações será mantido pelo STF. Foram mencionados nomes do governo de Michel Temer, incluindo o próprio presidente, os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, os tucanos José Serra e Geraldo Alckmin, além de parlamentares, entre eles Renan Calheiros (PMDB-AL), Eunício Oliveira (PMDB-CE) e Romero Jucá (PMDB-RR) -todos negam irregularidades.

A partir de agora, da parte da Procuradoria-Geral da República, as investigações podem de fato começar - com quebra de sigilo de autoridades e busca e apreensão de documentos.

Cronologia

19.Jun.15

Marcelo Odebrecht, herdeiro do grupo homônimo, é preso na Operação Lava-Jato

8.Mar.16

Marcelo Odebrecht é condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e integrar organização criminosa

22.Mar.16

Após a prisão e delação de secretária responsável por pagamento de propinas, grupo Odebrecht anuncia que decidiu negociar um acordo de colaboração.

1º e 2.Dez

Assinados os acordos de leniência e delação -este último, com 77 executivos do grupo, incluindo Marcelo Odebrecht, que se comprometem a contar o que sabe e pagar uma multa. Documentos foram enviados ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, relator do caso

19.Jan

Teori morre em queda de avião em Paraty (RJ). Causas são investigadas

24 a 27.Jan

Realizadas as audiências de instrução, em que delatores confirmam que fizeram o acordo espontaneamente

30.Jan

A Presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, homologa as 77 delações. Com a medidas, elas passam a valer e podem ser usadas inquéritos ou ações penais