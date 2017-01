RN recebe 78 agentes da Força de Intervenção

00:00 · 27.01.2017

Floresta/Bauru. Os agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária chegaram ao Rio Grande do Norte. A força vai atuar no enfrentamento da crise do sistema penitenciário, em especial na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, onde 26 detentos foram mortos desde o início do ano em uma rebelião. De acordo com a Secretaria de Justiça e da Cidadania (Sejuc), ontem, os integrantes da força trocaram informações com os agentes penitenciários do Estado, fazendo o reconhecimento da situação em Alcaçuz e definindo estratégias de atuação.

Com a chegada dos 78 agentes da força tarefa, a expectativa é que o trabalho seja iniciado nos próximos dias. Os agentes são do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), ligado ao Ministério da Justiça, do Rio de Janeiro, do Ceará, de São Paulo e do Distrito Federal e devem permanecer no estado por 30 dias.

Segundo a presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio Grande do Norte (Sindasp), Vilma Batista, a atuação da força vai ajudar a conter a crise, uma vez que os agentes têm conhecimento do funcionamento do sistema penitenciário.

Vilma destaca que as intervenções de diferentes forças de segurança, como o Bope e o Choque, estão mais voltadas a conter os motins de presos. "Essas forças não têm uma intervenção continuada com o sistema penitenciário. Já os agentes da força tarefa têm um trabalho específico nas penitenciárias, eles entendem o que é o sistema penitenciário e como fazer lá dentro", disse.

A força deve trabalhar em conjunto com os agentes penitenciários do Estado. "Junto com os agentes, vamos tentar entrar e conter os presos. Se tudo der certo, vamos colocar as grades nos pavilhões e tentar colocar a situação em um patamar administrável", acrescentou Vilma.

Após 13 dias do início da rebelião, os presos das duas facções rivais presentes em Alcaçuz estão soltos dentro do presídio e separados por uma barreira formada por contêineres, enquanto não é construído um muro para separar os dois grupos.

Greve

Os agentes penitenciários, que estavam em estado de greve e decidiram suspender o movimento paredista, anunciaram que cruzarão os braços hoje por 24 horas. Eles criticam as medidas anunciadas pelo governo, classificadas pela categoria como paliativas. Entre elas a contratação de 700 agentes penitenciários temporários.

O governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD), afirmou que a Penitenciária de Alcaçuz será desativada "em breve". Segundo o governador, isso ocorrerá quando as obras de três novos presídios forem concluídas , o que não tem prazo ainda.

Pelo menos 41 detentos que escaparam do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Bauru, São Paulo, seguem foragidos desde a última terça-feira (24), após uma rebelião deflagrada na unidade. Até ontem, 111 dos 152 presidiários que fugiram foram recapturados.