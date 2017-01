RN e RR voltam a registrar tumultos

00:00 · 24.01.2017

Nísia Floresta/ Boa Vista. Um preso foi baleado ao tentar fugir, na manhã de ontem, da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, região metropolitana de Natal (RN). Segundo a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, outros presos que tentavam escapar recuaram diante da ação dos próprios agentes penitenciários que, de uma das guaritas, dispararam para conter a fuga.

A Penitenciária de Alcaçuz vive uma guerra entre duas facções criminosas rivais desde o dia 14 de janeiro, quando pelo menos 26 presos foram assassinados e boa parte da penitenciária passou a ser controlada pelos detentos. Até agora, as forças policiais controlam a área externa de Alcaçuz e fazem intervenções pontuais no local para realizar buscas por corpos e instalar contêineres a fim de separar, provisoriamente, os pavilhões 4 e 5 dos demais.

Os três túneis foram encontrados ontem e domingo (22) em Alcaçuz, já foram fechados pela equipe do presídio. Na noite de ontem, o governo do Rio Grande do Norte anunciou medidas emergenciais para retomar o controle da Penitenciária. Entre as providências está o recebimento de cerca de 70 agentes do Grupo Nacional de Intervenção Penitenciária, recém criado pelo Ministério da Justiça.

Um novo tumulto entre detentos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, voltou a ocorrer na noite de domingo (22). Lá, 33 presos foram assassinados, no último dia 6.

A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) já identificou parentes de 54 dos 64 detentos mortos em rebeliões ocorridas este ano. O valor máximo a ser pago às famílias é R$ 50 mil.

Em Mato Grosso do Sul, diretores de presídios foram presos. Eles estavam nos cargos há dois anos, e são suspeitos de facilitar entrada de drogas e dinheiro dentro dos presídios.