RN confirma 26 mortes em motim; Paraná tem duas

00:00 · 16.01.2017

O governo potiguar alugou um caminhão-frigorífico para transportar e abrigar as vítimas do massacre. O conflito começou no fim da tarde de sábado e foi controlado no início da manhã de ontem ( Foto: Agência France Presse )

Alcaçuz Pelo menos 26 presos morreram durante a rebelião que aconteceu no sábado (14) na Penitenciária de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal (RN). A informação é da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Norte.

Inicialmente, o governo informou que havia pelo menos dez mortos, e depois subiu o número de vítimas para 27. No começo da noite de ontem, no entanto, informou que um corpo havia sido contado duas vezes, baixando o total de presos assassinados no motim para 26.

O Estado alugou um caminhão-frigorífico para transportar e abrigar as vítimas do massacre. Os corpos continuam dentro do presídio 24 horas depois do conflito, que começou no fim da tarde de sábado e foi controlado no início da manhã de ontem, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública.

Houve relatos de corpos decapitados e mutilados - o que deve dificultar o trabalho de identificação. Durante a tarde, som de bombas de efeito moral foram ouvidos do lado de fora da penitenciária. Presos gritaram dizendo que estavam sem água.

Em frente, mulheres dizem que vão dormir na porta do presídio até o governo forneça informações mais completas sobre quantos estão vivos e mortos.

"É uma situação triste. A gente não esperava. Ficamos sem saber quem morreu", diz Marinês Conceição que espera informações do marido que está no pavilhão 2. Mulheres de presos ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao Sindicato do Crime, facções envolvidas no motim, dizem ter armas e ameaçam confronto entre rivais na área externa do presídio.

O secretário de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte, Walber Virgulino, afirmou ontem ser "muito difícil o Estado evitar" a morte de detentos em presídios. Com mais essas 26 mortes, o número de assassinatos em presídios pelo país chega a 134 casos nas primeiras duas semanas do ano.

As mortes já equivalem a mais de 36% do total registrado em todo ano passado.

Em 2016, foram ao menos 372 assassinatos - média de uma morte a cada dia nas penitenciárias do país. O Estado do Amazonas lidera o número de mortes em presídios com 67 assassinatos, seguido por Roraima (33).

No dia 1° de janeiro, um massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) deixou deixa 56 mortos em Manaus (AM), após motim que durou 17 horas. No dia seguinte, mais quatro detentos morrem na Unidade Prisional de Puraquequara (UPP), também em Manaus.

Seis dias depois, uma rebelião na cadeia de Raimundo Vidal Pessoa deixou quatro mortos. Logo em seguida, três corpos foram encontrados em mata ao lado do Compaj. Com isso, subiu para 67 o total de presos mortos no Amazonas.

No dia 4 de janeiro, dois presos são mortos em rebelião na Penitenciária Romero Nóbrega, em Patos, no Sertão da Paraíba. Dois dias depois, 33 presos são mortos na maior prisão de Roraima, a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista.

Na tarde de quinta-feira (12), dois detentos foram mortos na Casa de Custódia, conhecida como Cadeião, em Maceió (AL).

O presídio, destinado a abrigar presos provisórios, fica dentro do Complexo Penitenciário, em Maceió (AL). Jonathan Marques Tavares e Alexsandro Neves Breno estavam nos módulos 1 e 2 da cadeia, respectivamente. No mesmo dia, dois presos foram mortos em São Paulo, na Penitenciária de Tupi Paulista (a 561 km da capital paulista).

A Secretaria da Administração Penitenciária informou que eles morreram durante uma briga em uma das celas. Ontem, uma fuga na Penitenciária Estadual de Piraquara, no Paraná, deixou dois mortos. Um grupo explodiu, pelo lado de fora, um muro da penitenciária, que concentra membros do PCC, segundo agentes penitenciários ouvidos pela reportagem.

Belo Horizonte

Dez detentos fugiram do Presídio Regional de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada de ontem.

O 48º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais está atuando nas buscas pelos fugitivos, mas até o fim da tarde de ontem nenhum deles havia sido localizado. A fuga aconteceu na madrugada de ontem. Não há registro de mortos ou feridos. Também não houve rebelião no presídio.

Os dez foragidos compartilhavam a cela com outros três detentos que não quiseram participar da fuga. Eles serraram as grades do local e usaram uma corda feita de cobertores para escapar.

A PM encontrou uniformes usados pelos detentos nos arredores da unidade. Os nomes dos foragidos não foram divulgados.

Carnificina

134 assassinatos foram registrados em presídios no Brasil, apenas nas duas primeiras semanas deste ano, o que representa 36% do total de mortes desse tipo em 2016