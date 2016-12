Retrospectiva 2016: Desgaste político e crise econômica derrubam Dilma

Paralelamente ao trâmite do impeachment, o desgaste entre a presidente Dilma e seu vice, Michel Temer, foi aumentando. Seis dias após a abertura do processo, vaza conteúdo de uma carta com queixas de Temer à “desconfiança” de Dilma com relação a ele. Com o afastamento temporário da petista em maio de 2016, o peemedebista assumiu a Presidência e ajudou a garantir a condenação definitiva de Dilma.

00:00 · 30.12.2016 por Adriano Queiroz e Levi de Freitas

Dilma Rousseff iniciou seu segundo mandato sob a desconfiança de quase metade dos eleitores brasileiros e simbolizando a esperança de pouco mais de 54 milhões. Sem maioria no Congresso, no mês seguinte à sua posse, a presidente já conhecia a primeira derrota. À vitória de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) como presidente da Câmara, seguiram-se grandes manifestações favoráveis ao impeachment de Dilma. Após o acolhimento, por Cunha, de um dentre 34 pedidos, o processo foi aberto no fim de 2015. Daí, o impeachment avançou passando por três momentos marcantes. O primeiro foi a admissibilidade pela Câmara, em abril de 2016; o segundo foi a instauração de processo no Senado e o afastamento temporário de Dilma, no mês seguinte. Por fim, o julgamento, no dia 31 de agosto, que resultou na cassação do mandato da petista.

26/10/2014

Dilma Rousseff (PT) vence Aécio Neves (PSDB) por margem apertada de votos válidos: 51,65% a 48,35%. A vantagem da petista foi pouco inferior a 3,5 milhões de votos, evidenciando a polarização política do País

1/02/2015

Governo Dilma sofre derrota na tentativa de eleger Arlindo Chinaglia (PT-SP) presidente da Câmara. Eduardo Cunha (PMDB-RJ) venceu o petista por 267 votos a 136. Concorriam ainda Júlio Delgado (PSB-MG) e Chico Alencar (PSOL)

15/03/15

Protestos contra a gestão petista reúnem quase 1 milhão de pessoas em todos os estados do País e no DF. As manifestações aconteceram em pelo menos 152 municípios. No maior ato, em São Paulo, participaram 210 mil pessoas

2/12/2015

Cunha aceita pedido de impeachment contra Dilma feito pelos juristas Hélio Bicudo, Janaína Paschoal e Miguel Reale Jr.. Foi uma resposta à decisão de deputados do PT prosseguirem o processo de cassação contra ele, tomada no dia anterior

16/03/16

Horas antes de Lula tomar posse como ministro da Casa Civil, foram divulgados áudios de conversa entre ele e Dilma. O diálogo foi interceptado em investigação da Lava-Jato e, para o juiz Sergio Moro, indicava uma tentativa de blindar o ex-presidente Lula

17/03/2016

Investigado na Lava-Jato, Lula assume a Casa Civil, tentando também rearticular a fragilizada base governista. Porém, logo em seguida, tem a posse vetada pelo Supremo Tribunal Federal e não consegue ser efetivado como ministro

17/04/16

O prosseguimento de impeachment de Dilma Rousseff é aprovado pela Câmara dos Deputados por 367 votos a favor e 146 contra, em sessão que durou quase 43 horas. Assim, o processo contra a petista segue para o Senado Federal

9/05/16

O presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão (PP-MA), anula votação realizada em 17 de abril. O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), mantém a ação e, pressionado, Maranhão revoga 12/05/16o próprio ato

12/05/16

Temer passa a ocupar interinamente a Presidência, após sessão na qual os senadores decidem, em votação, pelo afastamento de Dilma, por até 180 dias. A instauração do processo foi definida por 55 votos a favor e 22 contra

9/08/16

Por 59 votos a favor e 21 contra, o plenário do Senado decidiu aprovar o parecer do relator Antonio Anastasia pedindo a pronúncia da presidente afastada. A sessão durou mais de 15 horas. Com essa decisão, Dilma iria a julgamento

17/08/16

A presidente afastada vai ao Senado fazer sua defesa, na mesma data em que o rito do julgamento foi definido por Lewandowski. No dia anterior, ela havia lido uma mensagem aos senadores e ao povo

25/08/16

Começa a fase final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, acusada pelas chamadas pedaladas fiscais e pela abertura de créditos suplementares sem consultar o Congresso

31/08/16

Nove meses após a abertura do processo de impeachment, o plenário do Senado decidiu, por 61 votos a 20, afastar definitivamente Dilma. Michel Temer (foto) assumiu a presidência da República, até 1º de janeiro de 2018

Só a história julgará a decisão do Congresso Nacional

Os corredores do Congresso Nacional têm cheiro de história. De duas faces da história. Aquela que crescemos lendo nos livros e ouvindo as explanações dos professores ainda na escola e a outra que os jornais, TVs e meios digitais nos contam todos os dias. Circular no Salão Verde ou no Túnel do Tempo, em dias de discussão de um impeachment, era deixar pegadas para a posteridade.

Lotação. Aperto. Câmeras. Microfones. Milhares de perguntas. E também uma guerra de declarações em um processo que, desde o nascedouro, tinha um desfecho pronto e acabado. Mas era preciso noticiar aquele meio-tempo. Mesmo com a ‘ampla defesa’, as cartas já estavam marcadas no julgamento político. Ali, tinham pouco peso os argumentos técnicos.

Decisões personalistas, que são marca da democracia brasileira, para o bem ou para o mal, deram o tom da cassação do mandato da então presidente Dilma Rousseff. E isso ficava mais claro a cada conversa de bastidor e a cada entrevista com aqueles que tinham papéis de protagonista no processo.

Já na fase final, enquanto o clima esquentava dentro do Senado, aos olhos da imprensa do mundo inteiro, o marasmo tomava conta da Esplanada dos Ministérios. Poucos brasileiros perderam tempo indo manifestar apoio ou protesto em relação à decisão de suas excelências. Em meio ao caos do Plenário, era difícil distinguir o certo do errado. O justo do injusto. O grito do silêncio. Este será um juízo de valor sob a responsabilidade da história, implacável.

Polícia Federal

Ano de 2016 concentrou quase metade de toda a Lava-Jato Alguns dos maiores partidos do Brasil, incluindo o PT da presidente cassada Dilma Rousseff, e o PMDB do atual presidente, Michel Temer, estão citados na Operação Lava-Jato. A investigação em andamento pela Polícia Federal do Brasil, foi deflagrada em 17 de março de 2014, visando apurar um esquema, envolvendo diversas esferas do poder público, notadamente a Petrobras, além de empreiteiras. Entre diversos crimes contra o patrimônio público, há suspeita de lavagem de dinheiro, que pode chegar a R$ 20 bilhões.

De suas 38 fases, o ano de 2016 foi o que teve o maior número de ações deflagradas: um total de 17. A primeira ocorreu em 27 de janeiro e a última no dia 5 de dezembro.

Contando com 96% de apoio da população, segundo pesquisa do Instituto Ipsos, a Lava-Jato foi reconhecida em 3 de dezembro com o Prêmio Anticorrupção da ONG Transparência Internacional. Confira, abaixo, as fases mais impactantes, com prisões do marqueteiro do PT, João Santana, do ex-ministro Guido Mantega e do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral.

22ª fase (27/01)

Triplo X

A operação apurou a existência de estrutura destinada a proporcionar a investigados a abertura de empresas offshores e contas no Exterior para ocultar ou dissimular o produto dos crimes de corrupção. Os alvos são os apartamentos do condomínio Solaris, no Guarujá, por suspeita de terem sido usados para lavagem de dinheiro.

23ª fase (22/02)

Acarajé

A Justiça decretou a prisão do marqueteiro João Santana e de sua mulher, Mônica. O inquérito investiga supostos pagamentos de R$ 7 milhões ao marqueteiro pela Odebrecht em paraísos fiscais. Santana, em 2014, fez as campanhas de Dilma Rousseff, no Brasil, e de José Domingo Arias, derrotado no Panamá, país onde a Odebrecht tem forte atuação.

34ª fase (22/09)

Arquivo X

Nesta fase, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega foi preso em cumprimento a um mandado temporário expedido pelo juiz Sérgio Moro. Segundo as investigações, em 2012, Mantega atuou diretamente junto a uma das empresas contratadas pela Petrobras para negociar repasses de recursos para campanha de partidos políticos.

37ª fase (17/11)

Calicute

Esta etapa resultou na prisão do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (PMDB) sob a acusação de cobrança de suborno em contratos com o poder público. O prejuízo causado pelos desvios investigados gira em torno de R$ 244 milhões. A investigação partiu das delações de empreiteiros. A esposa dele, Adriana, também está presa.

38ª fase (5/12)

Deflexão

A Polícia Federal deflagrou uma nova fase que envolveu o atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, e o deputado federal Marco Maia (PT-RS), ex-presidente da Câmara. Eles são suspeitos de negociar propinas com empreiteiros na mira da CPI da Petrobras no Congresso Nacional. O empreiteiro Léo Pinheiro denunciou a dupla.

‘Delação do fim do mundo’

Batizada nos bastidores de “delação do fim do mundo”, a colaboração de 77 executivos da empreiteira Odebrecht termina o ano nas mãos do Poder Judiciário. Os acordos de delação foram firmados com a força-tarefa de investigadores do Ministério Público Federal na Operação Lava-Jato. A devolução de R$ 6,9 bilhões é a maior da “história mundial”, em termos monetários, em caso de corrupção. é a de maior valor na “história mundial” em caso de corrupção.

Vazamento

Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Michel Temer (PMDB) apareceram entre nomes citados em conteúdo da delação premiada da empresa, vazado gradativamente a partir do dia 9/12.

No STF

Dez dias depois do vazamento, o STF recebeu da PGR as delações de 77 executivos da Odebrecht. Caberá ao ministro relator, Teori Zavascki, analisar e homologar estas colaborações.

Herdeiro

Em 20/12, o juiz Sérgio Moro soltou os executivos Olívio Rodrigues Júnior e Luiz Eduardo Soares. Apenas o herdeiro do grupo Marcelo Odebrecht terminou o ano preso, pois já tinha condenação.

Histórica

Em acordo fechado em 21/12 com Brasil, EUA e Suíça, a Odebrecht e a Braskem concordaram em devolver juntas valores que podem chegar a R$ 8,5 bilhões.

Lula

Escândalo e processos judiciais

O ano do ex-presidente Lula foi marcado, principalmente, por um escândalo, em março, após o vazamento do áudio em que ele aparece conversando com a então presidente Dilma Rousseff, e por ter virado réu em cinco ações. Na primeira, em julho, foi acusado de obstruir a Lava-Jato. A segunda, em setembro, diz respeito a supostas vantagens indevidas recebidas por um apartamento tríplex, custeadas pela OAS. Em outubro, foi aceita denúncia contra ele por suposto envolvimento de corrupção relacionado à Odebrecht. Em dezembro, houve mais duas ações em que ele se tornou réu: uma na Operação Zelotes e outra na Lava-Jato.

Eduardo Cunha

De protagonista a detento em 6 meses

O então presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), protagonista no processo de impeachment de Dilma, foi afastado de seu mandato de deputado federal no dia 5/05, por decisão do ministro do STF Teori Zavascki. Tentando evitar a cassação por quebra de decoro parlamentar, o peemedebista renunciou, em 7/07, à presidência da Casa. A manobra não funcionou e, no dia 12/09, por 450 votos a favor e 10 contra, teve seu mandato cassado. Em 19/10 ele foi preso por decisão do juiz Sérgio Moro. É réu em seis ações judiciais.

Corrupção eleitoral

Garotinho preso

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho foi preso pela PF em 16 de novembro. Segundo o juiz Glaucenir Silva de Oliveira, Garotinho comandava com “mão de ferro” um “verdadeiro esquema de corrupção eleitoral” em Campos dos Goytacazes, no norte do Estado, onde sua mulher, Rosinha, é prefeita.

Falência

Crise fluminense

Diante de graves dificuldades financeiras, o governo do Rio de Janeiro anunciou um pacote de austeridade com medidas impopulares, como aumento de impostos e o fim de programas sociais. A ação do governador do estado, Luiz Fernando Pezão, causou revolta e manifestações, principalmente entre funcionários públicos.

Reação à crise ou freio aos investimentos?

Pelos próximos 20 anos, os gastos públicos estão congelados, conforme proposta do Planalto, aprovada pelo Congresso. A medida promete contornar a crise econômica, mas, na prática, pode frear investimentos em saúde e educação. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241 (na Câmara) ou 55 (no Senado) foi aprovada em definitivo no dia 13 de dezembro. Segundo a União, o País estava gastando mais do que arrecadando, daí a defesa da necessidade da iniciativa. Na opinião dos críticos, a PEC do Teto afetará programas sociais. Manifestações contrárias à medida foram realizadas por todo o Brasil, incluindo Fortaleza.

Afronta histórica

O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB), foi peça fundamental para as pretensões do governo Michel Temer de impor uma agenda de votações na Casa. Ele protagonizou, porém, um dos episódios mais controversos da história da Nova República: descumpriu, com apoio de seus pares e do Planalto, a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o afastara da função e do mandato de senador. Réu em processo por peculato, o alagoano foi mantido no cargo, pelo Plenário da Corte, em 8 de dezembro, mas retirado da linha de sucessão presidencial.

Governo Temer: uma queda por mês

Nos seis primeiros meses do governo Temer, seis ministros deixaram suas respectivas pastas. Em média, isso representa uma exoneração mensal. As baixas, que ocorreram entre maio e novembro, foram as dos ministros Romero Jucá (Planejamento), Fabiano Silveira (Transparência), Henrique Eduardo Alves (Turismo), Fábio Osório (Advocacia Geral da União), Marcelo Calero (Cultura) e Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo - foto). Essa última baixa ocorreu por suspeita de tráfico de influência, denunciado pelo ex-colega da Cultura. Outros quatro foram derrubados por suspeita de relação com a Lava-Jato.