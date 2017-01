Remédio é nova aposta contra zika

00:00 · 19.01.2017

O vírus da zika, transmitido pelo Aedes aegypti tem semelhanças com o da doença hepática ( Foto: AFP )

Rio de Janeiro. Um remédio contra a Hepatite C é a mais nova aposta dos cientistas pro tratamento da zika. O estudo é coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz. Foram apenas oito meses de pesquisas e um resultado que pode salvar vidas.

A descoberta é de pesquisadores da Fiocruz, do Instituto D'Or, da UFRJ, do Instituto Nacional de Doenças Negligenciadas, em parceria com indústrias farmacêuticas. Thiago Moreno, especialista em antivirais, partiu da semelhança entre os vírus da zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, e da hepatite C.

Os dois têm uma enzima chamada RNA polimerase, que multiplica o vírus.

Um remédio chamado sofosbuvir, já usado no tratamento da hepatite C, age exatamente sobre essa enzima.

"Trabalhando com remédios que já são aprovados, a gente consegue realizar essa pesquisa de uma maneira mais rápida, mais acelerada. E a gente tem no sofosbuvir um potencial novo, um potencial remédio que poderia ser adaptado para a utilização em zika", explica Thiago Moreno Lopes e Souza, coordenador do estudo, CTDS/Fiocruz .

O próximo passo foi testar esse medicamento em laboratório contra o vírus da zika. E o resultado foi mesmo da hepatite C. O teste foi feito em seis tipos de células. Em cinco, o remédio bloqueou a multiplicação e eliminou o vírus da doença, além de ajudar a recuperar células que foram infectadas e preservar as que estavam saudáveis.

A pesquisa foi publicada ontem na revista científica inglesa, "Scientific reports". E entre todos os medicamentos já testados contra zika, esse tem a grande vantagem de atuar diretamente no vírus, sem afetar o funcionamento da célula. "A gente imagina até o segundo semestre terminar os ensaios em animais de laboratório", diz o coordenador do estudo. Os testes com pacientes devem começar no fim do ano ou início de 2018.