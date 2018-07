Recursos de ex-presidente devem ir ao STJ, diz PGR

00:00 · 10.07.2018

Brasília. A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma manifestação em que defendeu a atribuição desta Corte para julgar pedidos de habeas corpus feitos em favor do ex-presidente Lula (PT).

A petição, endereçada à presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, foi uma resposta à guerra de decisões registrada no domingo, quando o juiz plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) Rogério Favreto decidiu libertar Lula após parlamentares petistas pedirem um habeas corpus à corte regional.

Após idas e vindas, com participação do juiz Sérgio Moro, o presidente do TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores, decidiu manter Lula na prisão.

"Desembargador federal plantonista não possui atribuição para expedir ordem liminar em habeas corpus contra decisão colegiada da própria corte (o TRF), eis que a competência para esse tipo de impugnação é do Superior Tribunal de Justiça", afirmou na manifestação o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros, à frente da PGR no plantão.

Na peça enviada ao STJ, Medeiros afirmou que a ordem de prisão do ex-presidente foi determinada pela Oitava Turma do TRF-4 e não pelo juiz Moro, que apenas a cumpriu. Desse modo, segundo a PGR, um habeas corpus cabível deveria ser analisado pelo STJ.

"Havendo ordens e contraordens expedidas a autoridade policial sobre a liberdade em ação que deveria ser originariamente apresentada ao Superior Tribunal de Justiça, a hipótese é de cabimento de reclamação para restaurar a autoridade deste tribunal", afirmou a PGR. O órgão pediu à ministra Laurita, que está no plantão no STJ durante o recesso, que determine à Polícia Federal "que se abstenha de executar mandados judiciais referentes à liberdade do paciente que não contenham a chancela do Superior Tribunal de Justiça". Não havia decisão da ministra até a noite de ontem.

Com o pedido, a PGR pretende evitar futuros episódios como o de domingo, fazendo o STJ declarar que a jurisdição das instâncias inferiores se esgotou. O órgão também quer que, caso haja novas decisões do tipo, a PF não as cumpra e aguarde as determinações do STJ.

Os autos do processo mostram que foi o TRF-4 que determinou a prisão de Lula e que no dia 4 de abril a Corte enviou ofício ao juiz Moro para que ele cumprisse a decisão do tribunal.