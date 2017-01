Rebelião no RN entra no 7º dia

00:00 · 21.01.2017 / atualizado às 00:44

Com o término da operação policial, os pavilhões voltaram a ser controlados pelos detentos ( Foto: Ag. France Presse )

Nísia Floresta/Natal. A Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, na Grande Natal, chegou, na sexta-feira (20), ao seu sétimo dia de rebelião. Pela manhã, o clima era de relativa tranquilidade, apesar da circulação livre dos detentos pelos pavilhões, alguns deles ocupando o teto das estruturas ainda com as bandeiras hasteadas.

O motim foi retomado após a saída da maior parte dos policiais de batalhões de operações especiais, que haviam entrado no local no fim da tarde de quinta-feira (19). Com o término da operação, os pavilhões das unidades prisionais voltaram a ser controlados pelos detentos.

Na quinta-feira, O Corpo de Bombeiros havia resgatado três detentos feridos após um conflito no Pavilhão 5.

Ataques

Durante a madrugada de sexta, houve novos ataques a ônibus na capital potiguar. Uma garagem voltou a ser invadida na zona norte de Natal e mais dois veículos foram queimados. Mais de 20 coletivos já viraram alvo de criminosos em ações que a polícia acredita que estejam ligadas à rebelião em Alcaçuz.

As empresas de ônibus decidiram dispensar seus funcionários e suspenderam a circulação das linhas municipais, causando transtornos a cerca de 400 mil passageiros.

Pelo menos 1.800 homens do Exército, da Marinha e Aeronáutica vão atuar no patrulhamento das ruas de Natal e redondezas até o dia 30 de janeiro, por determinação do presidente Michel Temer. Em reunião no Palácio do Planalto, na manhã de sexta-feira, foi feito um balanço da situação do Estado e de outros problemas de segurança pública enfrentados no País e ficou decidido que o ministro da Defesa, Raul Jungmann, irá acompanhar o início da operação.

A operação em Natal será comandada pelo general Jayme Octávio de Alexandre Queiroz, comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada (7ª Bda Inf Mtz), localizada em Natal.Além de militares de Natal, equipes de Recife, Fortaleza, Garanhuns e Petrolina também foram deslocadas para o local.