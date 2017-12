'Quadrilhão' sai de Moro para Brasília

00:00 · 20.12.2017

Brasília. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou na manhã de ontem, contra a extensão da imunidade presidencial, no âmbito do julgamento do desmembramento das investigações do "quadrilhão do PMDB da Câmara", e decidiu encaminhar a apuração de investigados para a Justiça Federal de Brasília, e não para o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela condução da Operação Lava-Jato na primeira instância.

Por 10 a 0, os ministros firmaram entendimento de que a imunidade presidencial não pode ser estendida aos demais investigados. O decano Celso de Mello não estava presente na sessão.

Apesar do consenso em torno da imunidade, a Corte se dividiu sobre o encaminhamento dos processos para a Justiça de Brasília. Nos recursos apresentados pela defesa de Geddel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Joesley Batista, Ricardo Saud, Rodrigo Rocha Loures, André Esteves e André Moura, que investiga organização criminosa, a decisão de Fachin era de encaminhar as investigações de Geddel e Cunha ao juiz federal Sérgio Moro, da 13º Vara de Curitiba. Mas a posição que prevaleceu foi de as investigações serem encaminhados para a 10º Vara de Brasília.

Durante o julgamento, o ministro Luís Barroso ironizou a tentativa de investigados, como Cunha e Geddel Vieira Lima, de terem suas investigações retiradas de Moro e remetida para a primeira instância em Brasília.

Bate-boca

Além da ironia de Barroso, ele e Gilmar Mendes protagonizaram ontem mais um embate no plenário da Corte em torno de questões relativas a investigações contra políticos. Após Mendes repetir críticas contra o trabalho da Procuradoria-Geral da República (PGR) nas denúncias contra o presidente Michel Temer, Barroso ergueu o tom de voz.

"Eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio 'tem que manter isso aí, viu'. Eu quero dizer que eu vi a fita", disse o ministro.