PT inicia calendário de protestos em defesa de Lula

00:00 · 18.12.2017

Em reação à definição da data do julgamento do petista, a sigla marcou uma série de atos pelo País ( Foto: AFP )

Brasília. O Partido dos Trabalhadores iniciará terça-feira um calendário de manifestações contra uma eventual condenação do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que possa inviabilizar a candidatura dele ao Planalto em 2018.

Está prevista uma aula aberta de advogados na frente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, além de grandes atos em São Paulo e na capital gaúcha.

No sábado (16), o Diretório Nacional do partido aprovou resolução na qual reafirma a defesa da pré-candidatura do ex-presidente, diz que a eventualidade de o petista ser barrado pela Justiça pode levar à "rebeldia popular" e alerta para o risco de "desobediência civil" diante de suposta "arbitrariedade" do Judiciário. A decisão do TRF-4 de marcar para 24 de janeiro o julgamento que pode tornar Lula inelegível dominou os dois dias de reunião da cúpula petista realizada em São Paulo.