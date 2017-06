PT critica ataque a Míriam Leitão

00:00 · 14.06.2017

Rio de Janeiro. Em nota assinada pela recém-eleita presidente Gleisi Hoffmann, o Partido dos Trabalhadores (PT) "lamenta o constrangimento" sofrido pela jornalista e colunista do jornal "O Globo" Míriam Leitão em voo de Brasília para o Rio de Janeiro no último sábado (10).

"Orientamos nossa militância a não realizar manifestações políticas em locais impróprios e a não agredir qualquer pessoa por suas posições políticas, ideológicas ou por qualquer outro motivo, como confundi-las com as empresas para as quais trabalhem", declarou Gleisi.

Conforme o relato em sua coluna de ontem, Míriam foi alvo de contínuas hostilidades e agressões verbais por parte de dirigentes do PT que retornavam para o Rio após o congresso do partido também no sábado.

Míriam foi agredida verbalmente desde a sala de embarque e durante todo o voo, sem que os comandantes da Avianca tenham repreendido os dirigentes petistas. A colunista chegou a ser convidada, em recomendação que seria da Polícia Federal, segundo a tripulação, a mudar de lugar, o que foi recusado.

Entidades repudiam

Já a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) repudiou, também em nota, "o comportamento dos passageiros que, de maneira covarde e intolerante, atacaram a colunista Míriam Leitão", diz a nota.

"A intolerância e a incompreensão do papel da liberdade de expressão, ao contrário, podem ferir de morte o regime democrático", acrescentou a Abraji. A entidade avaliou ainda que o episódio se dá em um momento de "acirramento" político.

"Não há nada que justifique assédio violento a qualquer cidadão por suas posições ou seus atos. Infelizmente, o acirramento de posições políticas tem levado à proliferação de situações como essa, seja em aviões, restaurantes e mesmo hospitais".

Crítica de companhia

Em nota, a Avianca afirmou que "o procedimento objetivo seguido pelo comandante" seguiu "a praxe do setor para esses casos".

A companhia diz ainda que solicitou a presença da Polícia Federal na aeronave após detectar tumulto que poderia atentar contra a segurança e a integridade dos passageiros.