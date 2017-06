PSDB decide manter apoio a governo federal

00:00 · 13.06.2017

O ato contou com as presenças de potenciais presidenciáveis como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito paulistano, João Doria ( Foto: PSDB )

Brasília. Principal fiador do presidente Michel Temer (PMDB) no Congresso Nacional, o PSDB decidiu, na noite de ontem, em reunião ampliada da executiva nacional e de demais lideranças do partido, que vai permanecer na base aliada.

Por meio de aliados, Temer pediu que os tucanos deem mais tempo a ele para reorganizar sua base de apoio e mostrar que o governo ainda tem força para aprovar as reformas. O medo de Temer é de que a saída do PSDB provocasse um desembarque em "cascata" de outros partidos.

Os tucanos adotarão o discurso de que não podem desembarcar agora do governo, sob o argumento de que um eventual rompimento com Temer poderia prejudicar a aprovação das reformas da Previdência e trabalhista. Na reunião, prevaleceu o entendimento de que, enquanto as reformas estiverem tramitando no Congresso, o PSDB deve continuar ao lado de Temer. Nos bastidores, tucanos também defendem que, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) absolver Temer da cassação, a legenda deve agora aguardar a possível denúncia contra o presidente que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pode apresentar ainda este mês.

Ex-ministro das Relações Exteriores de Michel Temer, o senador José Serra (SP) foi o primeiro a anunciar a decisão. Em entrevista à imprensa, ele afirmou que a maioria dos tucanos decidiu se manter na base aliada até surgirem novos fatos.

"O PSDB não fará nenhum movimento agora no sentido de sair do governo. Se os fatos mudarem, terão outras análises".

"É um governo que tocou adiante compromissos que assumiu conosco. Isso é visto como algo positivo", acrescentou.

A reunião foi comandada pelo presidente interino do PSDB, o senador Tasso Jereissati (CE), e contou com as presenças de várias lideranças do partido.

Entre elas, a do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a do prefeito da capital paulista, João Doria. Os quatro ministros da sigla - Bruno Araújo (Cidades), Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo), Aloysio Nunes (Relações Exteriores) e Luislinda Valois (Secretaria de Direitos Humanos) - também participaram. Com a decisão de não desembarcar, os quatro permanecerão nos cargos.

Reformas

Na reunião, as lideranças se revezaram no microfone. De acordo com relatos, em seus discursos, governador de São Paulo e o senador José Serra defenderam que o partido permanecesse aliado ao governo, por enquanto, para ajudar o Planalto a aprovar as reformas da Previdência, que sequer foi votada no plenário da Câmara, e trabalhista, que já foi aprovada pelos deputados e que tramita no Senado. João Doria também fez discurso em defesa da permanência do PSDB no governo. Para auxiliares de Temer, as pretensões eleitorais de Alckmin e de Doria favorecem um entendimento com o Planalto.