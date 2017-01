PSDB cobra que Maia oficialize candidatura

00:00 · 05.01.2017

Atual presidente da Casa busca apoio nos bastidores; tucanos estariam dispostos a apoiá-lo, mas o pressionam por um posicionamento ( Foto: Agência Brasil )

Brasília. Em plena campanha pela reeleição à presidência da Câmara -apesar de não admitir que é candidato-, Rodrigo Maia (DEM-RJ) passou todo o dia de ontem em reuniões para costuras políticas em busca de apoio.

Pela manhã, encontrou-se rapidamente com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Depois, recebeu na residência oficial da presidência da Câmara os deputados Antonio Imbassahy (BA) e Ricardo Tripoli (SP), respectivamente líder atual e líder eleito do PSDB.

Oficialmente, os dois encontros foram para tratar de pautas que preocupam o governo como um todo, como a reforma da Previdência e uma solução para a dívida dos Estados.

Os tucanos disseram que a tendência é que os 46 deputados do PSDB apoiem a candidatura de Maia, mas que, para isso, é preciso que ele oficialize sua intenção de disputar a reeleição.

Tripoli disse ser "natural" o PSDB caminhar com o DEM. De volta a Brasília, o líder eleito afirmou que começará a conversar com seus deputados e quer ter uma posição oficial até o dia 15.

Para garantir a candidatura de Maia, o Planalto ofereceu a Imbassahy a Secretaria de Governo, vaga desde que Geddel Vieira Lima deixou o cargo, em novembro passado. Uma rebelião no centrão -grupo de cerca de 200 deputados de partidos médios e atualmente desunidos-, no entanto, postergou a nomeação de Imbassahy, que só deve ocorrer após a eleição, marcada para 2 de fevereiro. Tripoli negou que o apoio a Maia esteja condicionado à oferta do cargo.

Maia tenta segurar o máximo possível a oficialização de sua candidatura. Além de contar votos, ele se preocupa com uma questão jurídica.

Admitir que é candidato criaria um fato concreto para que os adversários cobrem do Supremo Tribunal Federal (STF) um posicionamento sobre o caso. O regimento veda que o presidente da Casa dispute a reeleição em uma mesma legislatura.

Maia disse, ontem, que ainda não é a hora de oficializar sua possível candidatura à reeleição à Presidência. Ele disse que só vai se candidatar se entender que sua candidatura "representa um caminho de harmonia na relação entre os poderes e, principalmente, no plenário".

Rivais

Pré-candidato à presidência da Câmara, o deputado Jovair Arantes (PTB-GO) se reuniu ontem com o presidente Michel Temer e ouviu dele a promessa de que não haverá interferência do governo na disputa. O líder do PTB na Casa disse que não pediu a Temer apoio, nem o compromisso de não interferir nas eleições agendadas para o início de fevereiro, mas criticou a possibilidade de o atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), candidatar-se à reeleição.

Também candidato à presidência, o líder do PSD Rogério Rosso (DF) elevou o tom e classificou de "intriga" a informação de que auxiliares do Palácio do Planalto atuam para esvaziar as candidaturas vinculadas ao Centrão. Rosso disse que a reeleição de Maia vai gerar "instabilidade e insegurança" na Casa.

O parlamentar iniciou nesta semana sua agenda de viagens para conquistar o voto dos colegas e vem recebendo apoio. Hoje, Rosso vem a Fortaleza, onde deve jantar com deputados cearenses. Nos próximos dias vai a João Pessoa (PB), Recife (PE), Natal (RN) e São Paulo.