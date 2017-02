Processo sobre réus em linha sucessória para

00:00 · 02.02.2017 / atualizado às 00:54 por Vladimir Marques - Repórter

Brasília. O Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a julgar ontem a possibilidade de réus ocuparem a linha sucessória da Presidência da República, mas a discussão da ação ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade foi novamente interrompida depois do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Esse julgamento já havia sido suspenso em novembro, depois do pedido de vista do ministro Dias Toffoli.

Ao ler o voto na sessão, Dias Toffoli acompanhou o entendimento do ministro Celso de Mello, no sentido de que réus perante a Suprema Corte ficarão impossibilitados unicamente de exercer a Presidência da República, embora conservem a chefia de suas respectivas Casas.

Além de Gilmar Mendes, falta votar a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia - Luís Roberto Barroso já se declarou impedido. Não há previsão de quando o tema voltará à discussão.