Presos tentam matar diretor de Alcaçuz no RN

00:00 · 20.01.2017

Embate entre as organizações criminosas chegou ao sexto dia com detentos alcançando o teto de pavilhões e ocupando áreas externas ( Foto: AFP )

Nísia Floresta/Brasília. Detentos da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta na Grande Natal, tentaram matar na manhã de ontem o diretor da unidade, Ivo Freire. Ele havia se deslocado para uma das guaritas da cadeia durante o início do novo motim dos presos. No local, um tiro atingiu a parede, passando próximo à sua cabeça, e deixando ferimentos leves, segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários.

A guerra entre facções criminosas entrou no sexto dia. Detentos voltaram ao teto de pavilhões de Alcaçuz, ocuparam a área externa da prisão com bandeiras de facções criminosas e fizeram uma batalha campal, usando plástico, madeira e outros objetos para montar barricadas e atacar os rivais.

Policiais fizeram disparos com balas de borracha e lançaram bombas de efeito moral para tentar impedir a aproximação dos dois grupos, que estavam separados apenas pelos obstáculos montados pelos presos. No fim de semana, 26 detentos do Sindicato do Crime do RN (SDC) foram mortos por membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) no confronto.

A nova rebelião aconteceu no dia seguinte à retirada de 220 internos ligados à facção SDC do presídio. O governo do Estado remanejou presos entre três unidades visando a acalmar a situação em Alcaçuz.

A Justiça, porém, determinou que parte da operação realizada fosse desfeita. A Vara de Execuções Penais de Nísia Floresta, cidade onde está situado o presídio, entendeu que presos foram retirados "à revelia" e estariam "correndo sério risco de morte, em especial porque a rebelião não foi controlada".

Em nota, o Tribunal de Justiça potiguar informou que "neste momento de desconfiança entre os presos, não há possibilidade de saber quem são os presos do Sindicato do Crime". "Só os do PCC estão se declarando como integrantes desta facção". A decisão de interromper a operação montada pelo Estado foi tomada pela juíza Nivalda Torquato, que considerou ainda uma decisão de 2015 que interditou Alcaçuz para novos presos.

Forças Armadas

Depois do registro de pelo menos 11 ataques a ônibus e relatos de tiros contra delegacias, o presidente Michel Temer autorizou ontem o envio das Forças Armadas para reforçar a segurança nas ruas de Natal. O contingente deslocado para a região será formado principalmente por homens do Exército.

"Após pedido do governador do Rio Grande do Norte, autorizei o uso das Forças Armadas para reforçar a segurança nas ruas de Natal", escreveu o presidente em sua conta pessoal no microblog Twitter.

Já em Ribeirão Preto, o presidente disse que o caos no sistema prisional do País, com a guerra entre facções e mortes nos presídios, afeta a segurança nacional. É o que justifica, segundo ele, ter autorizado o uso do Exército para conter as rebeliões.

"As Forças Armadas vão entrar porque aparentemente era uma questão local e começou a ultrapassar as fronteiras físicas e jurídicas dos Estados, o que acabou gerando, não vou exagerar, quase uma questão de segurança nacional".

Ele defendeu a legalidade da medida, que considerou "ousada", e reafirmou que os militares não terão contato com os presos.