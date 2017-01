Presídio em Bauru (SP) registra fuga de 152 presos

00:00 · 25.01.2017

Bauru/Nísia. Floresta A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo informou que foram recapturados 100 detentos dos 152 que fugiram na manhã de ontem do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) III, o Instituto Penal Agrícola, no município de Bauru. Inicialmente, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) chegou a estimar que 200 detentos estariam foragidos.

De acordo com a SAP, um incidente começou após um agente de segurança penitenciária ter surpreendido um preso se comunicando por meio de celular. Colchões chegaram a ser queimados e o Corpo de Bombeiros enviou sete viaturas ao local.

Apoio

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou que a força-tarefa de agentes penitenciários criada pelo governo começará sua atuação pelo Rio Grande do Norte, a partir de hoje.

Segundo o ministro, será enviada parte dos cem homens à penitenciária de Alcaçuz, que enfrenta rebelião há 11 dias. Não será enviada ajuda para Bauru.

Desde as primeiras horas da manhã de ontem, equipes com agentes penitenciários e PMs estiveram em Alcaçuz. Homens do Bope, Tropa de Choque e Grupo de Operações Especiais da Secretaria de Justiça realizaram uma revista minuciosa nos pavilhões. Armas e celulares foram encontrados.