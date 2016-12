Presidente veta parte de projeto de renegociação

00:00 · 29.12.2016

Brasília. O governo federal reagiu à manobra feita na Câmara na semana passada e vai vetar as mudanças feitas no projeto de renegociação da dívida dos Estados que tinha sido aprovado no Senado Federal.

O veto atingirá diretamente o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), um programa que dá aos governadores de Estados em situação de calamidade a carência, por três anos, do pagamento das dívidas com a União. Em contrapartida, trazia uma série de exigências, como a elevação da contribuição dos servidores estaduais à Previdência. Os deputados mantiveram os benefícios do regime, mas retiraram as contrapartidas. O governo decidiu vetar essa parte.

Com isso, o programa de renegociação de dívidas dos Estados que passará a valer é o mesmo aprovado na Câmara em agosto, que prevê o alongamento, em 20 anos, do prazo de pagamento dos débitos com a União. Os governadores terão de cumprir apenas uma contrapartida, nesse caso: limitar, por dois anos, o crescimento das despesas à inflação do ano anterior.

O porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, explicou que a decisão de vetar parte do projeto foi tomada "tendo em vista que as contrapartidas (que constavam no RRF) não foram mantidas". O governo deve retomar o projeto do Regime de Recuperação Fiscal, mas ainda não definiu como isso será feito.

Os Estados em situação crítica que aderissem ao RRF teriam, além da carência nos pagamentos à União por 36 meses, a proteção contra qualquer bloqueio de contas bancárias. Entre as contrapartidas constavam a privatização de ativos, redução do crescimento da folha de salários e até a proibição de gastos com publicidade.

As exigências, porém, foram derrubadas pelos deputados. Após essa votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chegou a dizer que a Casa "não precisa dizer amém ao Ministério da Fazenda".

O anúncio do veto aconteceu de forma atabalhoada. Ontem, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, chegou a afirmar que seria derrubado todo o projeto vindo da Câmara. Logo depois, porém, o Palácio do Planalto esclareceu que a medida atingiria apenas parte do texto. Em seguida, coube ao Ministério da Fazenda anunciar o trecho que seria vetado por Michel Temer.

A secretária da Fazenda de Goiás, Ana Carla Abrão, disse que o veto parcial é "o mínimo" esperado após a "desconfiguração completa" do texto pelos deputados. "A Câmara inviabilizou o programa de recuperação fiscal para os Estados mais problemáticos", disse. "Demorou muito para o governo entender o tamanho do estrago, o primeiro movimento foi de minimizar mais uma vez. Agora, pelo visto, está caindo a ficha".

Investimento

O governo federal vai liberar R$ 1,2 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para investimentos na construção de presídios e modernizações do sistema penal. O repasse será feito aos estados hoje e representa, de acordo com Alexandre Parola, o "maior investimento jamais realizado no sistema penitenciário no Brasil".

O anúncio dos recursos foi possível, segundo o governo, depois que Temer editou a Medida Provisória (MP) 755 na semana passada, permitindo a transferência direta de recursos do Funpen aos fundos estaduais e do Distrito Federal. Alexandre Parola informou que esta será a primeira liberação das verbas, após a edição da MP. Segundo ele, R$ 799 milhões serão destinados à construção de penitenciárias. O objetivo é diminuir a superlotação dos presídios.