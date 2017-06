Presidente reitera que só sairá do poder em 2018

00:00 · 08.06.2017

Brasília. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga se cassa o mandato do presidente Michel Temer, o peemedebista disse que só sairá do governo em 31 de dezembro de 2018.

Ontem, em mais uma tentativa de agenda positiva no Palácio do Planalto, o presidente da República pregou "otimismo" ao anunciar R$ 190,25 bilhões para o Plano Safra agropecuário.

"Vocês dão uma injeção de otimismo no nosso país. É com essa alma, animação, este vigor, esta revitalização que esta solenidade provoca no governo. E nos vamos conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018", declarou à plateia de empresários do agronegócio, ministros e parlamentares.

Temer deu a declaração durante a segunda sessão de julgamento da chapa presidencial Dilma-Temer no TSE. Se a maioria dos ministros entender que a chapa cometeu abuso de poder econômico e político, como acusou em 2014 a coligação do PSDB - hoje aliado do governo -, uma das possibilidades é que Temer tenha o mandato cassado.

O presidente tem tentado aparentar normalidade no Palácio do Planalto. Ele assistiu à sessão do TSE no Palácio do Planalto com ministros, parlamentares e auxiliares. Temer também tem outra preocupação: é investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de Justiça.