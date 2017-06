Presidente ganha 3 dias para responder à PF

00:00 · 07.06.2017

Brasília. O relator da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, atendeu, ontem, ao pedido da defesa do presidente Michel Temer e autorizou que ele responda às 82 perguntas da Polícia Federal (PF) até a próxima sexta-feira (9), às 17h.

O presidente é investigado na Operação Patmos, por suspeita de corrupção passiva e obstrução da Justiça. Nas 82 perguntas enviadas a Temer, a PF tenta obter do presidente declarações e eventuais comentários, reforçando vínculos com outros investigados e fatos sob suspeita com base na delação premiada de executivos da JBS.

Após a abertura de inquérito contra o presidente, Fachin determinou na semana passada que o presidente teria 24 horas para responder, por escrito, as indagações dos investigadores, a partir do momento em que ele as recebesse.

Como as perguntas foram enviadas pela PF na segunda-feira (5), o prazo do peemedebista encerraria na tarde de ontem.

Agenda

Em sua decisão, o ministro do STF citou o princípio da razoabilidade. "Compreendo possível deferir o pleito, especialmente considerando o número de perguntas formuladas, bem como o fato de que, em princípio, não adviria prejuízo à investigação a postergação do prazo anteriormente fixado", afirmou Fachin.

Segundo o advogado de defesa, Antônio Claudio Mariz de Oliveira, seria "absolutamente impossível" exigir uma manifestação de Temer em apenas um dia por causa da "complexidade" e da "quantidade surpreendente" das interrogações.

"A análise de cada uma das 82 indagações imporá um grande esforço de S. Excelência, que não poderá descuidar das obrigações inerentes ao cargo, dentre as quais a de cumprir a sua carregada agenda, marcada por compromissos que lhe ocupam mais de 15 horas por dia", observou.

Em outro despacho, Fachin disse que o presidente não precisaria responder a todos os questionamentos. A defesa, no entanto, afirmou agora que o presidente quer esclarecer todas as dúvidas relacionadas à gravação da conversa com o dono da JBS, Joesley Batista, mesmo com a perícia não concluída, por serem "de fundamental importância para a sua defesa".

Sem resposta

Na semana passada, quando Fachin autorizou o envio das perguntas, Mariz havia ressaltado que Temer "não tem obrigação" de responder ao questionário da Polícia Federal.

"O próprio ministro Edson Fachin já destacou que, como investigado, o presidente não tem que responder", disse Mariz.

O criminalista disse, então, que o presidente vai responder a "algumas perguntas".

"Aquelas referentes à gravação (de Joesley Batista no Palácio do Jaburu) o presidente não vai responder", disse o advogado, referindo-se ao áudio que o executivo da JBS gravou com Temer na noite de 7 de março.

A gravação é o pivô da crise que abala o governo de Temer, desde o último dia 17 de maio.

"As questões de caráter puramente pessoal também não serão respondidas", citou Mariz.