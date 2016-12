Presidente do TCE/ RJ se licencia

00:00 · 29.12.2016

Jonas Lopes de Carvalho ficará pelo menos três meses afastado do cargo, a partir de 6 de março ( Foto: TCE-RJ )

Rio de Janeiro. Citado em delações de executivos da Andrade Gutierrez, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ), Jonas Lopes de Carvalho, vai se licenciar do cargo por três meses. A informação foi publicada na edição do Diário Oficial de ontem e assinada pelo vice-presidente do TCE, Aloysio Neves Guedes. Segundo a publicação, a licença de Jonas começará a contar a partir do dia 6 de março.

Procurada, a assessoria do TCE ainda não explicou os motivos da licença especial.

Segundo os delatores, Lopes foi um dos favorecidos pelo esquema de pagamentos paralelos nas grandes obras do governo fluminense, revelado pela Operação Calicute, que prendeu o ex-governador do Rio Sérgio Cabral e outras sete pessoas. Um dos operadores investigados seria Jorge Luiz Mendes Pereira da Silva, o Doda, que teria a função de ligar o órgão às empreiteiras.

'Descontrole'

Há 15 dias, Lopes de Carvalho foi levado para depor em um operação da Polícia Federal denominada "Descontrole". Segundo a PF, a operação investiga crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O filho do presidente do TCE, Jonas Lopes Neto, e Jorge Luiz Mendes Pereira da Silva, o Doda, apontado como operador de Lopes, também foram levados a depor.

Uma das obras seria a construção do Maracanã. Em julho, o TCE bloqueou R$ 198 milhões em créditos para as construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez referentes à reforma do estádio.

Na ocasião, Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, ex-dirigente da Andrade Guitierrez, afirmou ter autorizado a propina ao TCE.