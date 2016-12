Presidente busca apoio de Alckmin

00:00 · 22.12.2016

Governador de São Paulo tratou de adotar um tom de pacificação em seu discurso, alegando que no Brasil "não há mais espaço para nós contra eles" ( Foto: Divulgação )

João Pessoa/ Brasília. Em meio aos boatos de afastamento dos tucanos, o presidente da República, Michel Temer (PMDB), minimizou ontem as declarações do senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), que disse ver "dificuldade" para o peemedebista concluir o mandato e chegou a defender novas eleições presidenciais.

"É natural que falas dessa natureza aconteçam. Se não estivermos habituados a falas dessa natureza, não conseguimos governar. Temos que passar adiante", declarou Temer, durante evento ao lado o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), para a entrega de 420 unidades do Minha Casa Minha Vida, em Mogi das Cruzes.

Questionado sobre o possível afastamento dos tucanos de sua gestão, em razão do acirramento da crise política e econômica e da Operação Lava-Jato, o presidente da República teceu elogios à atuação do PSDB. Ele disse que os tucanos têm prestado um auxílio "extraordinário" à sua gestão, brincando que só não iria levantar a mão de Alckmin (num sinal clássico de vitória) porque não iria pegar bem.

Questionado sobre um eventual temor de que partidos da base, como o PSDB, deixem de apoiar o seu governo, Temer respondeu enaltecendo sua relação com o Congresso.

"Francamente, toda a modéstia de lado, desde a Constituição de 1988 ninguém conseguiu apresentar as propostas que nós apresentamos. O teto dos gastos é uma coisa problemática e nós conseguimos aprovar com uma maioria significativa tanto na Câmara como Senado. E isso evidentemente com apoio de outros partidos e em particular do PSDB, que tem nos dado um apoio extraordinário", disse.

Na terça-feira (20), o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) declarou em entrevista a uma rádio de João Pessoa que Temer poderá ter "dificuldade" para concluir o mandato. Ao comentar o episódio, o peemedebista disse que tem "apoio maciço" do Congresso.

Paz

Em seu discurso, Alckmin adotou um tom de "pacificação" na linha do que Temer tem feito. "No Brasil de hoje não há mais espaço para nós contra eles. O Brasil de hoje tem de ser de nós, cidadãos brasileiros, que estamos aprendendo com esta crise", disse o tucano.