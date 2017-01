Prefeito exalta 3º mandato como maior êxito político

00:00 · 02.01.2017

Manaus O prefeito de Manaus, Artur Neto, e o vice, Marcos Rotta, tomaram posse no início da noite de ontem, no Teatro Amazonas, Centro de Manaus.

A solenidade havia sido suspensa temporariamente após o prefeito atrasar em mais de uma hora a chegada ao local.

Durante o discurso, Artur Neto falou sobre ser empossado prefeito de Manaus pela terceira vez. "O que mais me toca, o que mais me move, o que mais me mexe, que mais me provoca, que mais me instiga é precisamente este, o de dirigir a minha cidade e eu o faço pela 3ª vez", afirmou.