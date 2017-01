Prefeito despacha em hospital no PR

00:00 · 04.01.2017

Curitiba. O prefeito de Curitiba Rafael Greca divulgou um novo áudio na tarde de ontem, em que diz ter caminhado pelo Hospital Marcelino Champagnat, onde está internado.

Ele deu entrada na unidade na segunda-feira (2), primeiro dia de trabalho à frente da prefeitura, com um quadro de tromboembolia pulmonar. Não há previsão de alta.

"Boa noite, curitibanos. Com alegria comunico que andei já dentro do hospital. Passei o dia despachando sentado em uma poltrona e a minha recuperação é satisfatória. Atribuo isso à corrente de boas orações que tenho recebido da cidade inteira. Quero cumprimentar o vice-prefeito Eduardo Pimentel pela pronta intervenção da Secretaria de Obras no problema da queda do pavimento da Rua Westphalen com a Visconde de Guarapuava. Vamos arrumar o piso ali e depois faremos uma nova galeria ali, substituindo aquela dos anos 50, que causa transtorno. Abraços do prefeito Rafael Greca", disse o gestor.

Greca está internado em um quarto que possui todos os equipamentos de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com o hospital, ele tem acompanhamento médico 24 horas.

O novo boletim médico divulgado pela prefeitura diz que houve "melhora no quadro respiratório e uma evolução clínica favorável, deixando o prefeito com maior disposição".

O prefeito passou por novos exames que constataram a condição de saúde. Ele permanece estável e seguirá com o tratamento clínico. No entanto, não há previsão de alta.