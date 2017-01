PR anuncia apoio à reeleição de Maia

00:00 · 13.01.2017

Brasília. Quinto maior partido da Câmara, com 40 deputados, o PR anunciou oficialmente que apoiará a reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara. A disputa está marcada para o próximo dia 2 de fevereiro.

"O PR está fechado com o Rodrigo Maia", afirmou à reportagem o presidente nacional do partido, o ex-senador Antonio Carlos Rodrigues (SP). Em troca do apoio, a legenda ganhou o direito de indicar na chapa de Maia um deputado para 1ª secretaria, setor responsável por gerir o Orçamento da Câmara.

O PR bateu o martelo do apoio a Maia na semana passada, após enviar o líder da legenda na Câmara, deputado Aelton Freitas (MG), ao Palácio do Planalto, para sondar a posição do governo federal em relação à disputa pela presidência da Casa.

Na conversa, Aelton ouviu que o Planalto tem preferência pela candidatura de Maia. A avaliação passada pelo governo, segundo integrantes do PR, é de que o deputado do DEM é comprometido com a agenda do Executivo e "mais confiável" do que os outros candidatos da base.

Claramente

O presidente da Câmara falou "claramente" que é candidato à reeleição, afirmou o deputado Esperidião Amin (PP-SC), que participou de café da manhã do parlamentar fluminense com a bancada catarinense e o governador do Estado, Raimundo Colombo (PSD), em Florianópolis.

"Ele falou claramente que é candidato, disse que a questão jurídica já está superada e pediu voto. E houve quem declarasse voto", afirmou Amin.

O líder do PSD, Rogério Rosso (DF), já anunciou a candidatura ao comando da Casa.

O deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO), que também deve disputar a presidência da Câmara, disse que Maia quis que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, saísse do governo em razão de desentendimentos relacionados à ajuda financeira da União ao Rio de Janeiro.

"Ele chegou ao ponto de querer demitir o ministro da Fazenda por questões locais, por entender que o ministro não estava atendendo o Rio de Janeiro. Mas o ministro é problema do governo", criticou.

A pouco mais de 20 dias para a eleição à Presidência, os três principais candidatos ao comando da Casa estão viajando em campanha pelo Brasil.