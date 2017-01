Polícia busca dono de pistola usada em ataque à família

00:00 · 03.01.2017

A despedida de parentes e amigos das 12 vítimas da chacina reuniu centenas de pessoas. Os corpos foram enterrados após um velório coletivo ( Foto: Folhapress )

Campinas. A principal dúvida na investigação da Polícia Civil para concluir o caso da chacina de Réveillon ocorrida em Campinas (a 93 km de São Paulo), no fim da noite de sábado (31), é a propriedade da pistola 9mm usada no crime.

A arma está em perícia no IC (Instituto de Criminalística) para identificar a numeração, que foi fortemente raspada. Com o código, será possível chegar ao dono. A principal suspeita é de que pertença a um ex-policial.

Numa carta supostamente deixada pelo autor da chacina, Sidnei Ramis de Araújo, 46, ele disse ter raspado a numeração da pistola para não identificar o proprietário, que precisava de dinheiro. A arma é de uso restrito das forças policiais.

Também foram apreendidos pela Polícia um gravador. No Boletim de Ocorrência (B.O), os policiais afirma que o atirador deixou uma mensagem, se desculpando sobre algo que iria acontecer, sem citar as mortes.

Na mesma gravação, ele criticou por diversas vezes a ex-mulher, Isamara Filier, 41, com quem travava uma disputa na Justiça pela guarda do filho do casal, João Victor Filier de Araújo, 8. Mãe e filho foram mortos por Sidnei.

Um inquérito foi instaurado para investigar os motivos para o crime. Não está descartada uma operação de busca e apreensão no apartamento de um condomínio onde o autor da chacina morava sozinho.

Registros

De acordo com a Polícia Civil de Campinas, Isamara Filier registrou ao menos quatro B.Os contra o ex-marido, por ameaças sofridas. As denúncias teriam sido feitas recentemente, quando o filho foi tirado do pai.

Apesar dos boletins, ela nunca representou contra Sidnei. Com a representação, a vítima poderia ter garantido medidas protetivas da polícia.

Nas redes sociais, diversas mulheres têm denunciado o feminicídio. Também numa rede social, a ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que Isamara foi mais uma vítima do machismo e defendeu políticas de defesa das mulheres.

Adeus

A despedida de parentes e amigos das 12 vítimas da chacina levou centenas de pessoas ao Cemitério da Saúde, onde os corpos foram enterrados após um velório coletivo. Houve comoção e salva de palmas.