Pleito utilizará nova urna eletrônica

Brasília. A eleição da Mesa Diretora do Senado Federal, que ocorrerá hoje, terá a utilização de nova urna eletrônica, desenvolvida pela Câmara dos Deputados para eleger o presidente e os demais membros da Mesa.

De acordo com o secretário-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira, a urna contará com um sistema de segurança cruzado: cada senador terá que utilizar senha e biometria em sua identificação. Na sequência, escolherá a foto do senador candidato a presidente e aos demais cargos da Mesa.

"O sistema de segurança cruzado impede, completamente, invasões de terceiros ou o voto de um senador pelo outro", disse. Bandeira ressaltou ainda que o sistema permitirá uma economia de tempo, já que o resultado será exibido, imediatamente, no painel eletrônico do Plenário e, em seguida, publicado no portal do Senado.

"O novo sistema evitará aquela apuração que fazíamos antigamente no Senado de cantar voto a voto, totalizar os votos, para só então proclamar o resultado. Teremos certamente um resultado pronto em alguns segundo", destacou o secretário-geral.

A página do Senado no Facebook transmitirá ao vivo a sessão de eleição da Mesa Diretora para o novo ano legislativo.