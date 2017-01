Plano de Segurança será apressado, diz Moraes

00:00 · 06.01.2017

Depois de romper silêncio de 4 dias, o presidente da República causou polêmica e se viu obrigado a usar o Twitter para explicar sua avaliação do massacre ( Foto: AFP )

Brasília. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, detalhou ontem as principais ações que deverão integrar o plano nacional de segurança pública elaborado pela equipe do governo. Inicialmente, o anúncio do plano estava previsto para ocorrer apenas no final deste mês, mas após os desdobramentos do massacre ocorrido em Manaus no último domingo, a cúpula do governo decidiu antecipar a divulgação das propostas. O detalhamento do plano ocorreu após reunião do núcleo institucional do governo comandada pelo presidente Michel Temer em que foi tratado o episódio ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus.

Segundo Moraes, o plano terá três eixos centrais. "O primeiro objetivo do plano é reduzir homicídios dolosos e de violência contra mulher. O segundo é o combate integrado à criminalidade. E o terceiro é a racionalização e modernização do sistema penitenciário", afirmou.

Moraes destacou que nos últimos meses a Pasta realizou um mapeamento em todos os Estados e levantou dados sobre prática de homicídios.

Em relação ao segundo eixo (combate integrado à criminalidade) o ministro informou que haverá a busca pela ampliação da cooperação com países vizinhos e a criação de um núcleo de inteligência em todas as unidades da Federação.

Sobre sistema penitenciário, o ministro defendeu a modernização com a construção de mais presídios onde precisar. Ele também defendeu a separação de presos por periculosidade.

Depois de romper um silêncio de quatro dias, o presidente Michel Temer causou polêmica ao considerar o massacre no complexo penitenciário de Manaus um "acidente pavoroso". Ontem, a expressão foi bastante criticada nas redes sociais.

O presidente usou a sua conta pessoal no Twitter para defender o emprego da palavra "acidente". Ele citou sinônimos. "Tragédia, perda, desastre, desgraça, fatalidade", escreveu.

O procurador-geral da República em exercício, Nicolao Dino, instaurou quatro procedimentos administrativos para investigar o sistema penitenciário do Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rondônia.

A Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) do Amazonas informou que 46 das 56 vítimas do massacre no Complexo Penitenciário foram identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML). Os corpos de 14 delas foram liberados.

A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, participou ontem, em Manaus, de uma série de reuniões com autoridades, além de encontros com os presidentes dos tribunais de Justiça da região Norte e do Maranhão. Ela ouviu relatos sobre a situação de cada Estado.

Investigada

Mesmo afastada do Tribunal de Justiça do Amazonas desde junho de 2016, a desembargadora Encarnação das Graças Salgado, alvo da Operação La Muralla 2, da Polícia Federal, recebeu, entre aquele mês e outubro, subsídios de R$ 261 mil - ou R$ 212.106,78 líquidos. A magistrada é investigada pela PF por suspeita de ligação com a facção criminosa Família do Norte (FDN), envolvida em assassinatos, roubos e tráfico de drogas. Integrantes da FDN são acusados de promover o massacre de 56 presos em Manaus no dia 1º.