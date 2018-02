Plano de ação para intervenção no Rio deve ser exposto na próxima semana

00:00 · 23.02.2018

Brasília/Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse ontem que o plano de ação para a intervenção no Rio deve ser apresentado na semana que vem pelo general Walter Souza Braga Netto, responsável pela missão. E que obteve essa sinalização em conversa ao telefone com Braga Netto.

"O interventor cuida da parte administrativa e, na próxima semana, fará (uma entrevista) coletiva e iniciará o fluxo de comunicação com vocês", disse após o presidente Michel Temer participar de uma reunião do Conselho Militar de Defesa, na sede do Ministério da Defesa.

É a primeira vez que um presidente da República, de acordo com o ministro, participa da reunião do conselho, que é realizada mensalmente. Mas o chefe da Pasta afirmou que nada foi dito sobre a intervenção no Rio.

Jungmann ainda demonstrou preocupação com a nacionalização do crime organizado.

"Nós sabemos que o crime já é nacional. Tenho sempre batido (na tecla) na nacionalização e internacionalização do crime".

O ministro admitiu que há uma preocupação que o controle da violência no Rio possa causar a migração de criminosos para outras regiões do país. "Acho que é plausível. Porque essa migração ocorre dentro do Rio de Janeiro, dentro de Pernambuco, dentro de Goiás. Onde você tem uma eficácia maior das forças de segurança o crime em certa medida migra. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter e tem que cuidar para que ela não se corporifique".

Participaram do encontro os ministros da Defesa Raul Jungmann; do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen; o comandante do Exército, general Eduardo Dias Villas Boas; o comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Leal Ferreira; e o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato.

Já o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou, ontem, que é "razoável" a dúvida sobre um possível cunho político da intervenção federal na segurança pública do Rio. Aliados do emedebista chegaram a afirmar que a medida iria trazer benefícios a uma eventual candidatura de Temer à reeleição.

"A dúvida é razoável", disse o ministro, quando perguntado sobre como garantir efetividade dos resultados à população frente a especulações de motivações políticas. "Esperamos, ao final do ano, responder a essa pergunta", complementou o ministro.

Após se reunir com Torquato Jardim, na capital paulista, os secretários da Segurança Pública de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo vão conversar com o interventor no Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto, na próxima semana. O encontro será no Rio na terça (27).

Também na próxima semana, Braga Netto deve anunciar o nome do novo secretário de Segurança Pública. O general da ativa, Richard Fernandez Nunes é o nome mais cotado.

Na reunião de ontem, o ministro e os secretários dos três Estados que fazem divisa com o Rio anunciaram uma "cooperação política, financeira e operacional" entre os governos federal e estaduais para evitar possíveis consequências da intervenção no Rio nos territórios vizinhos.

Já a Câmara dos Deputados formalizou, ontem, a criação do Observatório Legislativo da Intervenção Federal na Segurança do Rio de Janeiro (Olerj). O lançamento oficial será no próximo sábado, na capital fluminense.

Mudança por decreto

Para evitar uma derrota no Congresso, Temer avalia instituir o cargo de secretário extraordinário de Segurança Pública por meio de decreto, sem criar uma nova estrutura ministerial.

Com a criação por decreto, e não por medida provisória ou por projeto de lei, a iniciativa não precisaria passar pela avaliação da Câmara ou do Senado.

Por sua vez, a Federação Nacional de Policiais Federais enviou, ontem, ofício a Temer, sugerindo o nome de Ricardo Balestreri para o comando da nova Pasta a ser criada.