Planalto amplia foco na economia

00:00 · 12.06.2017

Brasília. Prevendo a manutenção do ambiente de instabilidade, apesar da vitória no TSE, o presidente Michel Temer determinou a seus ministros que acelerem a implantação de medidas de estímulo ao emprego para tentar recuperar popularidade e respaldo político para superar a crise aberta pela delação da JBS.

A cúpula do governo deu uma orientação expressa ao BNDES para a adoção de políticas de crédito para alavancar pequenas e médias empresas. Encomendou também ao Ministério do Planejamento medidas de estímulo aos setores de habitação e serviços, por exemplo, potenciais geradores de emprego.

O governo acredita que a recuperação dos índices de emprego e do ambiente econômico de maneira geral seriam a principal saída para a crise política no médio prazo, uma vez que reduziriam a insatisfação popular e, consequentemente, a indisposição de partidos aliados em relação a sua impopular gestão.

O resultado do TSE é considerado apenas o primeiro dos passos da tentativa de restabelecer a força política de Temer, segundo seus aliados. Não há dúvidas no Planalto de que surgirão novos fatos que impliquem Temer em suspeitas de corrupção. Por isso, o governo evita traçar estratégias de longo prazo. As palavras de articuladores s dão conta de que Temer deverá "tocar a vida" dia a dia, a depender dos desdobramentos da crise.