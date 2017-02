Pimentel será 1º secretário; Tasso é cotado para CAE

00:00 · 02.02.2017 / atualizado às 00:34 por Inácio aguiar - Editor de fechamento

O senador cearense foi indicado para um dos cargos mais importantes da Mesa Diretora ( Foto: JL Rosa )

A vitória de Eunício Oliveira para comandar o Senado Federal pelos próximos dois anos não foi o único posto alto da representação cearense no comando do Congresso Nacional. O senador cearense José Pimentel (PT) foi indicado pelo partido e eleito em plenário para ocupar a 1ª Secretaria, um dos cargos mais importantes da Mesa Diretora do Senado, por ficar responsável pela gestão da instituição, uma espécie de prefeitura.

Além disso, o outro representante cearense, Tasso Jereissati, é dado como certo na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), por onde passam todos os projetos econômicos e financeiros do governo e a quem cabe opinar sobre políticas econômicas, de câmbio e crédito. Esta confirmação ficou ainda para um momento posterior.

Eleito para a Mesa Diretora, Pimentel passou primeiro por ampla discussão dentro do PT sobre o apoio à candidatura de Eunício. No fim, o partido resolveu liberar a bancada que acabou, em sua maioria (sete votos favoráveis e três contrários), referendando a escolha do peemedebista para o comando da Casa.

"O Partido do Trabalhadores tem um princípio. E o preenchimento dos cargos da Mesa obedece à lógica da proporcionalidade. E o papel da Mesa é cuidar para que funcione bem a Casa. Essa foi a decisão tomada pelo Diretório Nacional e depois pela bancada aqui no Senado. Os senadores, por maioria, decidiram me indicar". As críticas de correligionários que consideraram um erro o apoio à chapa do PMDB, diz ele, não correspondem à maioria do partido, tanto na bancada de senadores, como na direção nacional. "Nós temos o direito constitucional de preencher cargos da mesa", rebateu.

De acordo com o parlamentar, a eleição de Eunício Oliveira deve ajudar o Estado do Ceará, no sentido de unir forças para superar os graves problemas e não fortalecer a oposição ao governador Camilo.

"Uma bancada de três senadores que assume cargos estratégicos é motivo de orgulho para o Ceará. Temos obrigação de fazer com que o nosso território melhore. Agora, após essa eleição, vamos trabalhar para que o senador Tasso Jereissati assuma a CAE".

Importância

O senador Tasso Jereissati coloca no campo da possibilidade sua indicação à comissão, entretanto, destaca que a eleição de Eunício contribui para melhorias no Estado.

"Isso vai influenciar enormemente para que os interesses do Ceará sejam atendidos de maneira mais eficientes. E que os nossos problemas, que são muitos, principalmente a seca, tenham uma atenção muito especial do governo federal", apostou.